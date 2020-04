Kleeduopinuwkot: deze influencers geven het goede voorbeeld (met Belgische mode, uiteraard)

Zie ’m lonken, die pyjama. Maar het leven is zoveel leuker in een mooie outfit. Ja, ook thuis. Onze Vlaamse influencers geven hun tips, met 100% Belgische mode. Want ook zij roepen iedereen meer dan ooit op: koop lokaal!

ELODIE OUEDRAOGO (39)

Modeontwerpster van 42|54, presentatrice Café De Mol op VIER en ex-olympischatlete • Instagramvolgers: 87.000

“Als ambassadrice van #ikkoopbelgisch merk ik dat er veel misvattingen zijn rond Belgische mode. Toen ik postte dat we nu met zijn allen de Belgische retailers en ontwerpers moeten steunen, reageerden veel mensen dat ze die kleren niet kunnen betalen of dat geld er niet aan willen geven. Mijn antwoord? Er zijn wel degelijk veel Belgische betaalbare merken. Tegelijk is het tijd voor een mentaliteitsverandering. Kijk naar het klimaat en de pandemie. De aarde probeert ons iets te vertellen. We moeten nu vooral minder en slimmer kopen.”

“Door corona nemen we Café De Mol (programma op VIER dat Elodie presenteert, red.) op met een minimale bezetting. Winkels en pr-bureaus zijn gesloten, dus we moeten creatief zijn met de styling. Op dit moment komt mijn investering in Belgische mode goed van pas. Je betaalt soms meer, maar ze blijft jaren meegaan. Bovendien worden de mensen die eraan werken correct betaald. Er is niets mis met sparen en investeren in een stuk. Al is het een gevoelig onderwerp. Iedereen heeft andere prioriteiten en budgetten, maar ik merk dat er ook veel onwetendheid meespeelt. Belgische mode is heus niet alleen maar de Antwerpse Zes en weggelegd voor een dikke portemonnee. We mogen niet alleen naar de extremen kijken. Er zullen altijd mensen zijn die niet naar het prijskaartje hoeven te kijken en mensen die met veel moeite het hoofd boven water kunnen houden. Op mijn eerste loonbriefje stond 1.183 euro, waarvan de helft naar huur ging. Je had mij toen ook niet warm kunnen maken voor een designerstuk. Ik richt me in de eerste plaats tot de mensen die er tussenin vallen. We kopen uit gewoonte, gemak of omdat we graag winkelen op dezelfde plaatsen. En dat is vaak in winkels van merken met enorme marketingbudgetten en een klinkende merknaam die op (sociale) media doet kopen. We worden daardoor een beetje blind voor lokale handelaars die hetzelfde, vaak beter gemaakt, aanbieden.”

Extra tijd met Remus

“Zeker nu doet opkleden veel voor je gemoed. Ik ga geen hoge hakken dragen in huis, maar geloof me: je voelt je een pak beter als je een mooi topje aantrekt, het thuis gezellig houdt en er het beste van maakt. Ook voor mijn sportwearmerk 42|54 zijn het spannende tijden. Onze verkopen verlopen sowieso online, dus dat zit mee, maar we weten ook niet of we wel alles op tijd zullen kunnen leveren. De onzekerheid is groot, en mentaal is het zwaar. Ik zit hele dagen in conferencecalls, daarnaast ben ik het boegbeeld van de #ikredlevens-campagne. En dan is er nog een jongeman van vier die thuis zijn aandacht komt opeisen. Jeroom en ik spreken blokken van drie uur af om voor hem te zorgen. Ik heb Remus weinig gezien de laatste maanden omdat ik veel gereisd heb. Ik geniet nu met volle teugen van onze extra tijd samen. Voor je het weet, is de trein weer vertrokken, en is het opnieuw constant kiezen tussen gezin en werk.”

1/Broek van Léo, 390 euro

2/ Lingeriesetje van Marie Jo, 84,90 euro (beha) en 38,95 euro (slip)

3/ Cardigan van I Love Mr. Mittens, 250 euro

4/ Oorbellen van Diamanti Per Tutti, 220 euro

5/ Sandalen van Morobé, 360 euro

SOFIE VALKIERS (35)

Internationaal stijlicoon en juwelenontwerpster • Instagramvolgers: 495.000

“Ik hoop echt dat mensen na deze crisis meer gaan focussen op Belgische mode. We hebben zoveel mooie merken en ze hebben echt onze steun nodig. De winkels hangen vol met nieuwe zomercollecties, maar omdat ze dicht moeten blijven, verliezen ze erg veel aan omzet. Ik doe dus mijn best om mensen die toch iets willen kopen aan te sporen om online te bestellen bij hun favoriete winkel en zo de lokale handelaars en Belgische merken te steunen. Het zou zo jammer zijn om na deze crisis geen enkele fysieke winkelstraat meer aan te treffen. Dat mag niet gebeuren!”

“Op dit moment ligt ook voor mij alles een beetje stil. Wat begrijpelijk is. Het is belangrijk om ons nu te concentreren op onze naasten, te zorgen voor elkaar en te helpen waar we kunnen. Onze gezondheid komt op de eerste plaats! Bijna alle kleding- en lifestylemerken hebben daarom de budgetten ‘on hold’ gezet, dus op dit moment zitten mijn man en ik zonder inkomsten. Helaas is dat de realiteit voor vele kleine zelfstandigen en vrees ik voor de toekomst van vele kleine bedrijfjes. Ook voor mijn eigen juwelenlijn, Valkiers Jewellery, staat alles on hold. Ik volgde net een cursus diamantschatter in de Antwerpse diamantwijk en met pijn in het hart heb ik die cursus halverwege moeten stopzetten.”

“Ik blijf ondertussen wel posten op mijn Instagram, omdat het toch ook wel fijn is om af en toe gedachten te verzetten en ook de kleine, positieve dingen te sharen. Ik deel onder andere mijn ‘stay at home’-outfits, mijn morningelixir, een lekker ontbijtreceptje of mijn qualitytimemomentjes met mijn zoontje Gabriel, die ik nu extra koester. Al is het nu best lastig om te posten op social media. Sommigen vinden dat je je nu niet moet bezighouden met kleding of make-up, maar het voelt voor mij gewoon heel fijn om even terug te keren naar het ’normale leven’.”

Slippers versus hakken

“Al mijn hele leven werk ik thuis of op verplaatsing vanuit hotels. Ik ben het dus vrij gewoon om me elke dag op te kleden, ook al blijf ik thuis. Het klinkt misschien raar, maar ik moet het signaal geven aan mijn hoofd dat ik in ‘werkmodus’ ben en niet in ‘thuismodus’. Daar hoort een soort ritueel bij. Ik sta op, neem een douche, doe een beetje make-up en parfum op en kies een outfit uit. Ik kies meestal voor makkelijke en comfortabele kleding als ik van thuis uit werk: een lange jurk, een zijden rok in combinatie met een kasjmieren trui … Het moet er stylish uitzien, maar ook comfy aanvoelen. Ik werk mijn look ook altijd af met juwelen en draag altijd oorbellen. Dat fleurt je gezicht op. Meestal loop ik blootsvoets rond of op slippers, maar voor een belangrijk skypegesprek met een klant trek ik mijn mooiste hoge hakken aan. Dan voel ik me toch net iets zelfverzekerder.”

1/ Jurk van Essentiel Antwerp, 234 euro.

2/ Witte jurk van Âme, 285 euro.

3/ Oorbellen van Valkiers Jewellery, 252 euro.

4/ Slippers van Morobé, 320 euro.

LIANDRA SADZO (20)

Actrice en influencer, studeert interieur en design • Instagramvolgers: 92.000

“Mijn kleerkast opruimen is in tijden van stress zoals deze de ideale manier om tot rust te komen. Ik kom telkens dingen tegen die ik uit het oog verloren ben of ik zoek nieuwe combinaties. Ik heb eerlijk gezegd niet veel Belgische stukken hangen, maar ik snap door de crisis eindelijk het belang ervan. We hebben zoveel goede mooie kledingmerken. Ook na de crisis ga ik veel meer lokaal kopen.”

“Ik zit in mijn laatste jaar bachelor interieur en design aan de Thomas More-hogeschool in Mechelen en doe nu mijn stage bij kleurentrendbureau Francq Colors (bekend van de maandelijkse column in NINA, red.). Door de hele situatie gebeurt dat nu vanop afstand en doe ik alles thuis. ’s Morgens krijg ik een taak die ik dan afwerk. Mijn stijl is normaal freestyle, maar sinds ik die stage doe, volg ik de trends nog meer en draag ik opvallend meer colourblocks, bloemenprints en lange jurkjes. Het lentegevoel zit er helemaal in. Ik kleed me thuis graag op, maar eerlijk gezegd zit ik het liefst in jogging en comfy kleding als ik voor mijn stage werk. Op mijn vrije dagen doe ik extra veel moeite. Ook omdat ik dat graag wil delen met mijn volgers – dat is toch mijn taak als influencer. Het is wat stilgevallen nu, en ik zit ook zonder inkomsten. Ik had een samenwerking voor de première van een film, maar dat gaat niet door nu alle bioscopen dicht zijn. En ik had ook nog enkele persreisjes in het verschiet. Op social media is het heel rustig. En ook alle tv-opnames liggen stil. De concertreeks van #LikeMe in de Lotto Arena wordt verplaatst naar een andere datum. Een grote opdoffer voor de hele cast en crew, want we hadden er enorm naar uitgekeken. Ook de draaidagen van De Buurtpolitie zijn niet allemaal kunnen doorgaan. Ik vind het jammer dat de coronacrisis daar een stokje voor steekt. Maar we doen wat we moeten doen.”

Fun op TikTok

“Gelukkig ben ik een creatieve bij en hou ik me nu bezig met YouTubevideo’s waarin ik mijn beautytips deel. Sinds kort ben ik ook actief op TikTok. Als de mensen die ik volg iets posten, is dat voor mij altijd een lichtpuntje – zeker nu. Ik zie het als mijn plicht om mijn volgers op diezelfde manier even af te leiden en een lach op hun gezicht te toveren. Verder blijf ik in beweging en vind ik het belangrijk om te blijven sporten, ook al zitten we binnen. Dat vind ik soms het zwaarste. Normaal kom ik altijd buiten, sta ik constant op de set en hol ik van het ene event naar het andere. Plots valt dat weg en word ik gedwongen om het trager te doen. Ik woon nog thuis met mijn ouders, mijn broer en mijn hond. Tv-kijken met ons viertjes, dat was een eeuwigheid geleden. Er is veel meer qualitytime nu, en ik heb eindelijk eens slaap kunnen inhalen. Minpuntje: mijn vriend zie ik nu een pak minder. Hij zit op kot en heeft nu mondelinge examens. Die moet hij afleggen via zijn laptop. We halen onze schade nog in, mijn vriend en ik. (lacht)”

1/ Cardigan van Les Soeurs, 65 euro.

2/ Rok van Fabienne Chapot via Hippo Stores, 109,99 euro.

3/ Jurk van Lollys Laundry via Lily, 120 euro.

4/ Sandaal van Essentiel Antwerp, 285 euro.

TIANY KIRILOFF (41)

Fashionista en influencer • Instagramvolgers: 193.000

“Ik heb altijd al veel Belgische mode gedragen. Ik vind het nu niet meer dan normaal om me in deze uitzonderlijke, moeilijke tijden achter onze lokale merken en winkels te scharen. Ze hebben het keihard nodig. Al vanaf dag één van de lockdown roep ik iedereen in mijn Instagram Stories op om lokaal te shoppen. Misschien heb je nu andere dingen aan je hoofd, maar als je toch de reflex zou hebben om iets te kopen: bestel het dan op de webshop van een winkel in jouw buurt, of via een privébericht op Instagram of Facebook. We moeten toch op zijn minst proberen de lokale ondernemingen een hart onder de riem te steken. Al besef ik dat het verhaal niet zo zwart-wit is: in buitenlandse winkelketens werken veel Belgen.”

“Aan de andere kant hoop ik dat naast #kooplokaal ook plaats is voor #supportyourlocalinfluencers. Ook wij hebben het moeilijk, onze business is stilgevallen en op dit moment is er niet echt zicht op inkomen ... Ik hou me nu sterk voor mijn drie dochters, omdat ik bij hen toch minstens de schijn van een normale situatie wil opwekken. Al is het dat allesbehalve en moeten ze nu thuis les volgen, dus er moet routine zijn.”

Respect, mama’s!

“Het basisprincipe van opstaan, mezelf opmaken en me mooi aankleden vind ik heel belangrijk. Daarom heb ik ook al de hashtag #goingnowherebutfuckitimgettingdressed in het leven geroepen. Je blijven verzorgen houdt je moraal recht. En ik wil fier blijven en aandacht blijven besteden aan de mooie dingen in het leven. Zonder dat ik mijn kop in het zand steek. Direct na de schok van de lockdown zag ik veel influencers throwbackfoto’s naar tropische bestemmingen posten – en dat is hun volste recht. Als mode-influencer neem je zoveel dingen vanzelfsprekend. We springen om de haverklap op het vliegtuig of nemen de trein naar Parijs. Dat kan nu niet. Ik heb nog meer respect gekregen voor leerkrachten en huisvrouwen. In plaats van werkende mama ben ik nu fulltime mama. Elke dag staan er drie maaltijden op tafel, ik geef les en ik heb al mijn kasten al opgeruimd. Die extra momenten thuis met mijn kinderen zijn mijn lichtpuntjes, net zoals al die hartverwarmende initiatieven in Vlaanderen. Ik vind dat zo mooi en ik word er vooral heel melig van. We’re in this together!”

1/ Broek van Collectors Club, 395 euro.

2/ Oorbellen van Souvenirs de Pomme, 135 euro.

3/ Knoopjurk van Gestuz via Les Jummeles, 139 euro.

4/ Juk van Samsøe & Samsøe via Lily, 149 euro.

MATTHIAS GEERTS (25)

Internationale influencer en juwelenontwerper • Instagramvolgers: 306.000

“Mode is mijn passie, en in deze dagen houdt het me ook mentaal recht. Als je na het douchen een mooie outfit kiest, zet dat meteen je dag. Al is het maar om naar de winkel te gaan. Dat lijkt nu toch voor veel mensen het hoogtepunt van hun week te zijn. Anders is er niet veel te doen. De zaken zijn gekelderd. Ik heb nu nul opdrachten en inkomsten. Ik had een shoot met horlogemerk Breitling ingepland, maar dat is afgelast. Ik probeer nog deals rond te krijgen, maar vang overal bot.”

Streetstyle cool

“Veel merken stellen hun campagnes uit omdat ze niet de indruk willen geven dat ze commercieel profiteren van het coronavirus. Dat begrijp ik, maar ik vind het ook jammer. De economie moet toch nog een beetje blijven draaien.”

“Als eigenaar van een juwelenmerk snap ik al te goed waarom we Belgen moeten stimuleren om lokaal te kopen. Hoe zou je zelf zijn als je een zaak hebt? Misschien zijn Belgische producten iets duurder, maar je helpt er je land mee en vaak is de kwaliteit hoger. Hierbij wil ik een oproep lanceren om in deze tijd met je kleerkast te experimenteren. Nu kan je een hele dag een gewaagdere outfit dragen en zien hoe je je daarbij voelt. Vlamingen kleden zich vaak nogal braafjes, zeker de mannen. Misschien krijgen we dan na de crisis veel coole outfits in het straatbeeld. Mag dat mijn lichtpuntje zijn?”

1/ T-shirt van Christian Wijnants, 445 euro.

2/ Armband van Tawo, 135 euro.