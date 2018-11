‘Je haar moet niet korter als je ouder wordt’ en nog 5 andere tips van celebritykappers mv

13 november 2018

We durven wel wat geld uitgeven aan ons voorkomen, van een dure nachtcrème tot een gloednieuwe garderobe. En ook voor ons kapsel duiken we met plezier diep in onze portefeuille. Onze haren bepalen hoe we eruitzien en we willen liefst vanaf nu nooit nog een bad hairday. Vier kappers geven hun absolute do's en don'ts.

1. Je haar moet niet korter door je leeftijd

‘Een dagje ouder? Opteer dan voor een korte coupe’. Het idee dat kort haar een must is op oudere leeftijd zit er in onze maatschappij goed ingebakken. Toch bestaat er nergens een regel dat we per jaartje ouder ook enkele centimeters haar moeten afgeven.

“Vrouwen knippen hun haar korter eens ze een bepaalde leeftijd hebben”, vertelt kapper Laini Reeves die onder meer Victoria Beckham’s coupe al onder handen nam. “Lang haar is eigenlijk vaak flatterender en zachter rond je gezicht en nek, wat handig is als je een dagje ouder wordt. Daarnaast kan je met een kleuring bij lang haar een natuurlijker effect bekomen.

2. Highlights om grijs te verstoppen

“Een van de grootste fouten die ik vrouwen zie maken is highlights gebruiken met als doel hun grijze haren te verstoppen", vertelt kapper George Papanikolas, die al met de Kardashians samenwerkte. Het resultaat hiervan? Droge en te bewerkte lokken. “Veel highlights kunnen fel afsteken bij je huid, zeker bij mensen die niet van nature blond zijn.”

Wat doe je best wel: een kleur kiezen voor je volledige coupe en daarop highlights zetten. Op die manier heb je een natuurlijk geheel.

3. Een extreme kleuring doen

“Ik praat hierover elke dag met mensen die hun haar willen kleuren”, vertelt Chad Kenyon, kapper van actrice Elizabeth Moss. “Al te vaak denken mensen dat als ze blond zijn en eens iets anders willen dat ze naar donker bruin of zelfs zwart moeten gaan. Zo'n extreme kleur kan mooi zijn als je er de huidskleur voor hebt, de juiste outfit draagt en iemand constant je haren onder handen neemt. Maar de meeste dames hebben dat niet meteen binnen handbereik. Dan kan zo’n extreme verandering slecht uitkomen en je er ouder doen uitzien.”

4. Producten gebruiken die niet hydrateren

Het maakt niet uit welke textuur, kleur of lengte je haren hebben. De experts zijn het erover eens: je haar niet goed verzorgen en te veel experimenteren is nefast voor je coupe. Ze raden dan ook allemaal aan om op zoek te gaan naar producten die je haren verzorgen en hydrateren.

5. Je haar zelf onder handen nemen

Geen tijd om naar het salon te gaan? Dan durven we al eens de impulsieve beslissing nemen om thuis zelf kappertje te spelen. “Als je dit telkens opnieuw doet en met hetzelfde merk, prima! Maar begin je te mixen met kleuren en producten, dan kan de kleur minder mooi worden en je haar beschadigd raken”, meent Sarah Potempa, kapster van Emily Blunt.

6. Geen hittebescherming gebruiken

Je haar zelf goedleggen, daar heb je tegenwoordig niet per se een professional voor nodig. We gaan dan liefst ook zelf aan de slag met stijl- en krultangen. Allemaal goed en wel, maar er is een ding dat je niet mag vergeten. Je moet je haar voorbereiden op hitte. Breng een hittebescherming aan op je lokken voor je aan de slag gaat met een haardroger, stijl- of krultang.