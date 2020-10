‘Jackie 1961' of de ‘Lady Dior’: 5 iconische handtassen en de vrouwen waarop ze geïnspireerd zijn Roxanne Wellens

10 oktober 2020

14u38 0 Style Het is Internationale Handtassendag. De ideale gelegenheid om in de archieven te duiken en de meest iconische handtassen ooit op te snorren. Ze zijn zo iconisch zelfs, dat ze een eigen naam hebben, geïnspireerd op een vrouwelijke beroemdheid. Speciaal voor de gelegenheid zochten wij iets betaalbare alternatieven voor je uit.

Nina Simone: De Nina

Deze ronde, hagelwitte tas van het merk Gabriela Hearst is genoemd naar artieste en activiste Nina Simone. Je kent Simone wellicht van haar wereldhit Feeling good. De Nina is geliefd bij menig Hollywoodster. Zo zagen we Meghan Markle al met een donkergroen exemplaar, en hij stal ook het hart van onder andere Oprah Winfrey, Mandy Moore en Lady Gaga. Maar, dat had je wel zien aankomen, voor deze parel zal je diep in je tasje moeten graven, want hij kost ongeveer 2.000 euro.

Jane Birkin: De Birkin

Een van de meest gewilde handtassen ter wereld is van modehuis Hermès, genoemd naar de Britse actrice Jane Birkin. De tas werd ‘geboren’ in 1984 op een vlucht van Parijs naar Londen. Birkin kwam toen toevallig in aanraking met Jean-Louis Dumas, toenmalig hoofd van het modehuis, omdat ze haar dagboek had laten vallen en hij de papieren die overal op de grond lagen, hielp oprapen. De twee raakten aan de praat, en algauw vertelde Birkin hem dat ze maar geen handtas vond die tegemoet kwam aan haar noden als jonge moeder. Dumas begon onmiddellijk te schetsen en zo werd ‘De Birkin’ geboren. Leuk weetje: de tas heeft zelfs een speciaal plaatsje voor een papfles.

Jackie Kennedy: De Jackie 1961

Dé signature handtas van modehuis Gucci, gekend om zijn half-moon vorm en iconische print. Gucci zou deze tas naar de toenmalige first lady Jackie Kennedy hebben genoemd, nadat ze gespot was met de handtas en hem gebruikte als een schild om zich af te schermen voor de paparazzi. Ontworpen in 1961, en nadien steeds opnieuw aangepast. Nu bestaan ze in verschillende kleuren en varianten. Gucci’s creatieve directeur Alessandro Michele bracht dit jaar zelfs zijn versie van de Jackie uit voor mannen.

Prinses Diana: De Lady Dior

Dior ontwierp deze handtas in 1994, maar noemde hem pas twee jaar later Lady Dior, als een eerbetoon aan Prinses Diana. Lady Di bleek een grote fan van de tas te zijn, die vandaag nog steeds in productie is.

Sophia Loren: De Sofia

Er doen geruchten de ronde dat de Italiaanse ontwerper Salvatore Ferragamo de Sofia naar actrice Sophia Loren noemde, een van zijn goede vrienden en gewaardeerde klanten. Je kan vandaag nog steeds een Sofia kopen. En dat in allerlei verschillende versies.

