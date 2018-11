Inspector gadget: de nieuwste technologiesnufjes in beautyland uitgetest Sophie Vereycken

23 november 2018

10u48 0 Style Ayo, I’m tired of using technology. In een tijd waarin iedereen vergroeid is met de smartphone kijken we allang niet meer op van de laatste technologie. Uitzondering op de regel? De badkamer. Daar volgen de hoogtechnologische snufjes elkaar in sneltempo op. En ze vliegen nóg sneller over de toonbank.

Technologie zal ons badkamerritueel blijvend veranderen, voorspelt Katherina Kitsinis, trendwatcher bij Ontrend Agency in Genk en auteur van de trendgids ‘Mindset Shift’. En dat technologische snufjes vooral nu écht hun intrede doen in beauty, is niet verwonderlijk. Omdat we meer kunnen, maar ook omdat de consument er meer voor openstaat. “Veel heeft te maken met de emotionele factor, die in de toekomst steeds belangrijker zal worden. Globale uitdagingen, grote druk op de samenleving en de enorme hoeveelheid prikkels waar we dagelijks aan blootgesteld worden, werken meer en meer depressies in de hand. Wetenschappers voorspellen dat dit tegen 2030 de grootste ziekte zal zijn in onze samenleving. Er is dus een enorme behoefte aan positieve moods en ervaringen. Kijk naar de populariteit van domotica en badkamermeubels met wellnessfuncties. Van regendouches met lichttherapie tot ingebouwde muziekboxen en duoligbaden: er is veel meer aandacht voor het welzijn, en we zijn bereid om daarin te investeren.” 

Technologische beautygadgets hebben een esthetisch design en combineren zintuiglijke prikkels. Zo zorgen ze voor een totale relaxervaring, terwijl ze ook beloven dat ze onze beautyroutine verbeteren. Dat kan door advies op maat te geven, volledige personalisatie aan te bieden of tijd te besparen. En in de toekomst komen daar nog mogelijkheden bij, zegt Tom Nuijs, Head Researcher bij Philips. “Technologie kunnen we inzetten om onze badkamerroutine gemakkelijker te maken. Maar daar hoeft het niet te stoppen. Want wat als je de info die apps, artificiële intelligentie en sensortechnologie voor jou verzamelen, kan delen met je huisarts, tandarts, dermatoloog of diëtiste? Technologie zal steeds vaker ingezet worden om persoonlijke én professionele gezondheidszorg samen te brengen en zo écht een impact te verwezenlijken.”

LEDLICHT

Ruimtevaartorganisatie NASA ontdekte als eerste de genezende kracht van licht, en het duurde niet lang of verzorgingscentra en ziekenhuizen gebruikten het als behandeling om huidproblemen te genezen. Het licht zorgt voor overdracht van energie naar de cellen, die de energie op hun beurt omzetten in cellulaire brandstof (ATP). Dwaardoor kan de cel beter functioneren. Wanneer de cellen geladen zijn met lichtenergie, zorgt dat onder andere voor de stimulatie van collageen, fibroblasten en elastine. Kortom: dé bouwstenen van een soepele en stralende huid.

Getest

Geertrui: “Variabel als het weer, die typering omschrijft mijn huid het best. Ik krijg één waarschuwing mee van collega Sophie: mijn kinderen zouden kunnen schrikken als ik het ledgezichtsmasker draag ... Ik lees in de leaflet dat lichttherapie een invloed heeft op onze mentale en fysieke gezondheid. Elke kleur (rood, blauw, groen, geel, oranje, paars of cyaan) heeft een eigen werking. Voor het beste resultaat raadt de producent aan om één behandeling te kiezen en die om de dag te herhalen. De eerste week probeer ik het anti-acneprogramma met blauw licht. Ik maak mijn huid schoon met een cleanser, daarna zet ik het masker op – handig met de verstelbare klittenband – en selecteer het programma. Het babbelt een beetje gek, maar het licht is aangenaam en na 20 minuten schakelt het masker zich vanzelf uit. Ik lijk zowaar minder acne te hebben. Daarna ga ik voor anti-age, en mijn fronsrimpel vermindert! Zou ik het aanraden? Zeker, al was het voor de me-time. Eerlijk, er viel al eens een sessie weg in de ochtendrush. En met het masker op keken mijn huisgenoten alsof ik een attractie was. Maar alles voor een gavere huid. 

Getest

Birte: “Ik ben niet het type dat dagelijks uren aan haar kapsel spendeert. Omdat ik ’s ochtends lang in de auto zit en ik mijn slaap op prijs stel, is het meestal eerder ‘wash & go’. Al blijkt ledtechnologie in haarverzorging eveneens zijn voordelen te hebben. Infraroodlicht kan tot diep in de kern van het haar doordringen, waardoor niet alleen de buitenkant opgewarmd wordt, maar ook de binnenkant. Goed voor een droogtijd die de helft korter is. Bovendien zorgt het snoer van wel drie meter lang ervoor dat ik tijdens het drogen kan verhinderen dat mijn zoon van twee de badkamer onder water zet. Als dat niet tijdbesparend is?”

LUCHTDRUK

De tijd van beschadigde lokken is voorbij, met dank aan de nieuwe generatie stylingtools. Die werken namelijk niet met hitte, maar met lucht. Hoe dat kan? Onze haren bestaan voornamelijk uit het eiwit keratine, dat op zijn beurt weer opgebouwd is uit allerlei proteïneverbindingen. Wanneer het haar blootgesteld wordt aan hitte, gaan die verbindingen versoepelen, waardoor de haarvezel haar structuur verliest. Als het haar precies op dat punt in een bepaalde vorm gedwongen wordt, zullen de haarvezels die ‘stand’ behouden wanneer ze afkoelen. Zowel de traditionele tools als de zogenaamde airstylers maken gebruik van die denaturatie, maar op een andere manier.

Terwijl de eerste categorie het perfecte kapsel creëert met behulp van louter hitte, beroepen de airstylers zich ook op lucht. Je gebruikt ze op nat haar, dat van zichzelf al veel flexibeler is dan droog haar, waardoor de temperatuur lang niet zo hoog hoeft en ze dus veel minder schadelijk zijn.

Getest

Sophie: “Sinds ik mijn haar liet knippen, zijn mijn krultang en ik geen maatjes meer. De hollywoodwaves van weleer zijn eerder pluizige poedelkrullen geworden. Enter de airstyler. Ik hoef niet langer te knoeien om mijn gekortwiekte lokken rond de tang te krijgen, door de luchtdruk wordt mijn haar als vanzelf rond de airstyler gezogen. Handig! Bovendien blijven de krullen makkelijk een dag zitten. Extra pluspunten? Het is tijdbesparend – je kan de föhn gewoon skippen – en je krijgt er ook nog eens meer volume van. Bij een stijl- of krultang wordt je haar als het ware geplet tussen de keramische warmteplaten. De luchtstylers klemmen je haren niet vast, waardoor ze minder plat zullen vallen.”

ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE

Wat voor de één werkt, zorgt niet automatisch voor dezelfde wonderen bij een ander. Steeds meer apparaten zetten in op de ultieme personalisatie met behulp van een artificiële intelligentie. Een stijltang die je haartype bepaalt, een tandenborstel die zegt hoe je moet poetsen, of een reinigingsborstel die naast een propere huid een huidanalyse op maat geeft. En uiteraard krijg je alles te zien in een bijbehorende app. Het is alsof een leger privécoaches ons tijdens het badkamerritueel bijstaan met raad en daad. En daar zeggen we uiteraard geen nee tegen.

Getest

Margo: “Angst voor de tandarts is anno 2018 geheel overbodig. Het enige wat je moet doen, is een app installeren, je doel instellen en elke avond twee minuten flink tandenpoetsen. Wittere tanden? Gezonder tandvlees? Kan allemaal. Via een app krijg je persoonlijke begeleiding én directe feedback over je poetsgewoonten. Al moet ik wel eerlijk zijn: die twee minuten lijken langer te duren dan normaal, en als je ook je tong een poetsbeurt wil geven – wat de tandenborstel aanraadt – ben je nog langer bezig. Een volledige poetsbeurt met alles erop en eraan kan je dan ook beter voor ’s avonds of in het weekend houden. Al is die schrobbeurt het wel waard, want ik krijgt echt het gevoel alsof ik rechtstreeks uit de tandartsstoel kruip.”

Getest

Nele: “Deze slimme stijltang belooft je niet alleen zachtere haren, maar ook een persoonlijke ervaring. Door eenvoudigweg een appje te installeren op je smartphone en je bluetooth te verbinden met de stijltang, kan je via je gsm de temperatuur naar believen instellen én een tijdstip invoeren zodat je stijltang na een tijdje vanzelf uitvalt (lees: byebye paniek dat je huis in vlammen opgaat). Bovendien weet de app meteen wat de ideale temperatuur is voor jouw haar. Niet overbodig, aangezien we allemaal de neiging hebben om die stijltang gewoon zo hoog mogelijk in te stellen. Kortom: deze stijltang is vooral ideaal als je wel een steil kapsel wil, maar niet zozeer de bijbehorende beschadigde lokken.”

RADIOFREQUENTIE

Radiofrequentie is een vorm van elektriciteit die helpt om spanning of warmte te creëren in onze huidcellen. Dat klinkt een stuk ingrijpender dan het is, want behalve een warme sensatie merk je er doorgaans niet veel van. Alle weefsels met een hoog watergehalte, zoals vetcellen, talgklieren en de diepere huidlagen, zullen de energie die opgewekt wordt, opnemen en omzetten in warmte. Een soort van microgolf voor je huid, zeg maar. Zodra de juiste temperatuur bereikt wordt, the magic happens. Onze huid gaat op die warmte reageren door de bestaande collageenvezels te versterken, en de fibroblasten, die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van collageen, weer aan het werk te zetten. Hallo, strakke huid.

Getest

Anke: “Een antiagingbehandeling op stroom? Moet kunnen. Zeker als ze belooft om de productie van collageen en elastine te stimuleren – wat ons een stevige en soepele huid moet geven. Je brengt twee lijnen gel aan op de elektrodes, vervolgens beweeg je het toestel op de uitgekozen zone van je gezicht. De elektroden geven een zachte warmte af, waardoor je het gevoel hebt dat je met iets efficiënts bezig bent – ook al omdat het toestel ontworpen werd door dermatologen. Onmiddellijk na de behandeling is mijn huid wat rood, maar ultrazacht. Zie ik een duidelijk verschil in strakheid? Voorlopig nog niet, maar ik geloof er wel degelijk in en plan nog enkele weken vol te houden – zodat ik binnenkort een aantal jaartjes jonger de feesten in kan.”

ELEKTRISCHE STROOM

Elektrotherapie in de badkamer? Waarom niet. Het is minder pijnlijk dan het lijkt (beloofd!) en berust vooral op het principe van gelijkstroom: tegengestelde polen trekken elkaar aan, gelijke polen stoten af. In de cosmetische toepassing gebeurt precies hetzelfde. Wanneer de hoofdingrediënten van het verzorgingsproduct dezelfde lading hebben als het apparaat om het in te masseren, zullen ze elkaar afstoten. Door die afstootreactie wordt het product dieper in de huid geduwd, waardoor het beter door de huid opgenomen wordt en dus efficiënter zijn werk kan doen.

Getest

Liesbeth: “Vijand numero uno van vrouwen? Cellulitis. Nergens voor nodig, want quasi iedereen heeft er last van. Toch willen we er allemaal vanaf. Het geheime wapen in de strijd? Galvanische stroom. Dat klinkt spannend, maar uiteindelijk voel je er amper iets van. Het enige wat je moet doen, is Body Shaping Gel op de plek smeren die je wil aanpakken, je hand natmaken (raar maar waar) om vervolgens met het apparaatje de gel in te masseren. Dat klinkt allemaal te mooi om waar te zijn, dus testte ik het uit op één been om te zien of er een verschil was. Een week en drie sessies later sprak mijn vriend de magische woorden uit: ‘Ziet jouw ene been er nu gestroomlijnder uit dan het andere?’ Yes! Het enige nadeel: het effect verschijnt even snel als het verdwijnt. Vaarwel putjes, voor eventjes dan.”

BEAUTY IS MONEY

Hoewel de beautygadgets vaak even hooggeprijsd als hoogtechnologisch zijn, laten we ons daar zelden door tegenhouden. Ondanks de astronomisch hoge bedragen, vliegen de snufjes over de toonbank. Trendwatcher Katherina Kitsinis: “In een periode waarin we allemaal op zoek zijn naar meer vrije tijd, me-time en de juiste balans, raken deze gadgets onze gevoelige snaar. En dan is geld niet langer een obstakel. Een goed voorbeeld is het immense succes van de iPhone, terwijl er toch veel goedkopere alternatieven op de markt zijn. Beautygadgets zijn in wezen niet anders: ze zien er esthetisch aantrekkelijk uit, happy design noem ik dat.

Het ontwerp op zich roept al meteen een positieve emotie op. Vervolgens triggert het technologische aspect onze nieuwsgierigheid. Doe daar een ijzersterke marketingcampagne bij en de belofte om ons welzijn en onze

beautyroutine te verbeteren, en we gaan automatisch voor de bijl.”