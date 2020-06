#ikkoopbelgisch Insta Story Week zet van 8 tot 14 juni 50 Belgische modemerken in de kijker Valerie Wauters

Style In een periode waar #ikkoopbelgisch en #winkelhieren relevanter is dan ooit organiseert Creamoda, de Belgische modefederatie, de #ikkoopbelgisch Insta Story Week. Dat doet ze in samenwerking met 29 Belgische mode- en mama influencers

Met deze speciale week (die loopt van 8 tot 14 juni) wil de federatie 50 Belgische modemerken in de kijker zetten. “Bijzondere tijden scheppen vaak ook bijzondere kansen. Zowel tijdens de verplichte sluiting als na de heropening van de modesector zien we dat de roep om lokaal en Belgisch te kopen, steeds luider klinkt”, zegt Wendy Luyckx, communicatieverantwoordelijke bij Creamoda.

Om de Belgische merken te ondersteunen lanceert Creamoda dan ook de #Ikkoopbelgisch Insta Story Week waarbij verschillende populaire mode- en mama influencers de Belgische modemerken visibiliteit geven en de sector op deze manier een hart onder de riem steken.

“Wij zijn enorm dankbaar te zien hoe solidair en enthousiast de influencers zijn geweest in de voorbereiding van deze campagne”, zegt Luckx. “Elk van hen zal tijdens de #Ikkoopbelgisch Insta Story Week z’n favoriete Belgische looks delen, alsook deze van de kinderen en in sommige gevallen die van hun partner. Dit alles gebeurt via de instagram stories en/of via een post in hun feed. Het wordt een week waarbij we via dit team van professionele influencers in totaal zo’n 2,8 miljoen mensen bereiken. We zijn dan ook trots dat we op deze manier zo’n 50 Belgische dames-, heren en kindermerken in de kijker kunnen zetten.”

“Het ensemble van merken die we visibiliteit geven tijdens de campagne is zeer gevarieerd. Het betreft zowel dames- en heren prêt - à - porter, homewear, nightwear en lingerie als kindermerken. Het ene merk is meer populair en werd door de influencers dan ook vaker geselecteerd dan andere kleinere merken. De merken selecteerden van hun kant ook die influencers uit het ensemble die zij de beste match vonden. Over de ganse lijn krijgen alle merken aandacht tijdens de campagne, via één of meerdere influencers en via de sociale media activiteiten van Creamoda zelf”, vervolgt Luyckx

“Sociale media speelt sowieso al een belangrijke rol in onze sector maar de kanalen zijn tijdens deze coronaperiode alleen maar relevanter geworden. Een medium zoals Instagram is een belangrijk middel om de communicatie met klanten te onderhouden en collecties in de spotlight te zetten.”

Tweede editie van de Week van de Belgische mode

De #IKB Insta Story Week is slechts het begin van een periode waarin de Belgische mode in de spotlight gezet wordt. “De Belgitude groeit en consumenten zijn bewuster van wat ze kopen en vooral ook waar ze hun kledij kopen. Meer dan ooit vinden ze de service van lokale handelaars belangrijk, waarderen ze het diverse aanbod dat we bieden en zijn ze trots om Belgische mode te dragen. De #IKB Instagram Story Week is dan ook een mooie aanloop naar de tweede editie van de Week van de Belgische mode, een initiatief van Creamoda en Mode Unie, die zal plaatsvinden van 12 – 18 oktober”, besluit Luyckx.