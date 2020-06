“Ik wil niet dat het lijkt alsof ik alleen grote bedragen toejuich”; designer Virgil Abloh biedt excuses voor magere donatie aan Margo Verhasselt

03 juni 2020

10u49 0 Style Virgil Abloh, de ontwerper van het ultrahippe label Off-White en de mannencollectie van Louis Vuitton, kwam eerder deze week in het oog van de storm terecht. De reden: hij had 50 dollar (zo’n 45 euro) gedoneerd aan de protestacties na de dood van George Floyd. Hij verdedigt zichzelf nu.

Teleurstelling alom wanneer bekend raakte dat Virgil Abloh amper 50 dollar doneerde voor de Black Lives Matter-beweging. Fans hadden gehoopt dat een toonaangevend designer en rolmodel als Abloh toch net iets meer zou doen. En daarvoor biedt hij nu zijn excuses aan.

Op 1 juni kreeg de ontwerper de wind van voren nadat hij reageerde op een Instagrampost van Sean Wotherspoon (mede-eigenaar van de populaire sneakerwinkel Round Two nvdr.). Abloh uitte zijn ongenoegen over de plunderingen van winkels. “Dit degouteert me. We behoren tot dezelfde cultuur. Is dit wat jullie willen? Wanneer je in de toekomst voorbij Sean’s winkel loopt, kijk hem dan niet in de ogen, maar laat je hoofd hangen in schaamte”, pende hij neer op Instagram waarna hij een foto postte waarop te zien was dat hij een donatie maakte aan een organisatie die opkomt voor de Black Lives Matter-beweging. Alleen was dat maar zo'n 50 dollar, tot groot ongenoegen van zijn socialemediavolgers.

Virgil schreef ondertussen een lange paragraaf met excuses uit. “Het spijt me dat mijn opmerkingen van gisteren lieten uitschijnen dat ik alleen om de winkels gaf, in plaats van volledig solidair te zijn met de bewegingen tegen politiegeweld, racisme en ongelijkheid”, schrijft de designer. “Ik wil dat alle systemen die niet aan onze noden voldoen geüpdatet worden. Dat is mijn persoonlijke motivatie.”

Iedere dollar

“Mensen die ‘plunderingen’ bekritiseren, doen dat vaak omdat het lijkt alsof ons gevecht tegen ongelijkheid niet echt is dan”, gaat hij verder. “Ik besefte niet dat mijn mening die stelling aanmoedigde. Als iemand plundert om pijn te verzachten en een missie te bekrachtigen, dan begrijp ik dat."

Verder legt de designer ook de donatie van 50 dollar uit. Die zou deel uitgemaakt hebben van een ‘sociale media-ketting' die hij had met vrienden. “Ik zal blijven doneren, mijn stem gebruiken en mensen aanmoedigen om hetzelfde te doen. Ik wou het volledige bedrag dat ik doneerde niet publiceren omdat ik niet wil dat het lijkt alsof ik alleen grote bedragen toejuich. Mijn twijfel zorgde in dit geval voor valse beschuldigingen. Ik moedig iedereen aan om te geven wat ze kunnen, wat je ook hebt. Iedere dollar telt."