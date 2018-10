“Ik heb geen interesse in andere mensen hun privéleven”: in gesprek met Jamie Dornan Timon Van Mechelen

25 oktober 2018

09u02 0 Style Je kent acteur Jamie Dornan vast wel van zijn rol in de ‘Vijftig Tinten’-trilogie of uit de serie ‘The Fall’. Daarnaast klust de 36-jarige Noord-Ier ook nog bij als model. Zo speelt hij nu bijvoorbeeld de hoofdrol in de nieuwe campagne van BOSS THE SCENT die rond verleiding in de virtuele wereld draait. Wij spraken hem erover in Londen.

Ons leven vindt alsmaar meer achter een scherm plaats. We praten de hele dag door met elkaar via onze smartphone of computer, maar dat heeft natuurlijk zijn grenzen. Alleen in het echte leven kunnen we echt zien, horen, proeven en ruiken. En daar heb je meteen het uitgangspunt van de nieuwe BOSS THE SCENT-campagne. Want een parfum kun je niet ruiken via een computerscherm, dus is het volgens Hugo Boss tijd dat we opnieuw connecteren in het echte leven.

In de campagnevideo beleven acteur Jamie Dornan en het Nederlandse topmodel Birgit Kos een sensueel spel met elkaar, waarin het parfum als brug fungeert tussen de virtuele en reële wereld. Ze beginnen hun ontmoeting achter virtual-reality-brillen, maar wanneer hun zintuigen zich verstrengelen komen ze dichter bij elkaar tot ze beseffen dat ze zich moeten losmaken van hun virtuele realiteit om in de reële wereld samen te komen. Tegenwoordig hangt het straatbeeld vol met hun foto’s en wordt het spotje om de haverklap op televisie getoond, je hebt de beelden dus misschien al wel zien passeren.

Afwezigheid op sociale media

Naast zijn knappe looks, is de keuze voor Jamie Dornan als een van de twee gezichten van deze campagne, om nog een andere reden logisch. De acteur is namelijk niet aanwezig op sociale media. Opmerkelijk in tijden waarin van acteurs steeds vaker gevraagd wordt om op platformen als Instagram en Facebook hun werk te promoten.

“Ik ben nooit heel actief geweest op sociale media. Ik heb een tijdje wel wat getweet en in het jaar dat ik een Instagramaccount had, heb ik toch zeker 5 foto’s gepost,” vertelt Jamie Dornan al lachend. “Ik herinner me nog altijd hoe enthousiast mijn agent werd toen ik haar opbelde omdat ik mijn wachtwoord vergeten was. Zij dacht natuurlijk dat ik het nodig had om eindelijk wat meer te posten, terwijl ik er gewoon mijn account mee heb verwijderd.”

“Ik denk dat ik redelijk ouderwets ben op dat vlak en gewoon liever met iemand connecteer in het echte leven dan online. En om eerlijk te zijn, interesseert het me gewoon ook niet om te zien wie wat eet als ontbijt. Ik heb geen interesse in andere mensen hun privéleven, tenzij in dat van mijn familie en beste vrienden. I just really don’t give a shit.”

Op de vraag of hij druk voelt vanuit de industrie om actiever te zijn op sociale media, antwoordt hij bevestigend. “Het was ook daarom dat ik mijn Instagramaccount initieel heb opgestart. Er zijn inderdaad studio’s die acteurs aannemen op basis van hun online populariteit, al ben ik daar dankzij mijn keuze van projecten, gelukkig van bespaard gebleven. Ik vind trouwens ook dat afwezigheid op deze platformen net bijdraagt aan je geloofwaardigheid als acteur. Want hoe minder je over iemand weet, hoe makkelijker je jezelf kan inleven in de rol die hij of zij speelt. Vind ik althans. Ik weet bijvoorbeeld niets over het leven van pakweg Meryl Streep. Ik weet alleen dat ze een geweldige actrice is en dat ik alles geloof wat ze doet. Meer hoeft dat voor mij niet te zijn”, aldus Dornan.

Broodnodig

Zijn tegenspeelster Birgit Kos daarentegen is wel actiever op sociale media. Ze heeft bijna 70.000 volgers op Instagram en houdt ze regelmatig op de hoogte van wat er speelt in haar leven. Ze kijkt er dan ook helemaal anders naar dan Dornan. “Voor mij is sociale media momenteel broodnodig om te communiceren met de mensen die ik graag zie als ik in het buitenland vertoef. Die virtuele wereld is voor mij dus net héél belangrijk. En door bijvoorbeeld Stories te plaatsen op Instagram weten ze meteen ook waar ik mee bezig ben, hoeven we elkaar niet constant te bellen en sms’en. Ik vind het een makkelijke manier om met elkaar in contact te blijven. Al vervangt het natuurlijk nooit de connectie die je met iemand hebt als je afspreekt in het echte leven.”

