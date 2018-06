'I don't care'-jas van Melania Trump is voor honderden euro's te koop Liesbeth De Corte

29 juni 2018

13u07 0 Style De beruchte groene parka met de tekst ' I really don't care, do u? ' op de rug. Iedereen kent hem ondertussen wel. Je weet wel: Melania Trump droeg het kledingstuk toen ze enkele kinderopvangcentra bezocht. De jas van de Spaanse keten Zara is al een tijdje uitverkocht, maar nu wordt hij online aangeboden tegen serieuze woekerprijzen.

Voor alle heisa kon je de jas simpelweg kopen bij een Amerikaanse winkel van Zara, voor een luttele € 33,5. Waarom iemand de parka nu nog in z'n garderobe wil hebben, is voor ons een raadsel. En toch hebben heel wat mensen er veel voor over om een exemplaar op de kop te tikken.

De gerenommeerde krant Washington Post heeft ontdekt dat het kledingstuk, tweedehands nog wel, op eBay staat. Je kan nog een tijdje bieden op verschillende exemplaren, maar momenteel staat het prijskaartje al op € 365 en € 769. Enkele dagen geleden ging er al eentje onder de hamer voor meer dan € 430. Waarom de mensen zo veel geld willen neertellen, is niet helemaal duidelijk. Al gaf een iemand toe de jas te willen gebruiken voor een Halloween-feestje. Dure outfit om je te verkleden, als je het ons vraagt.

Wie toch een politiek statement wil maken, kan aankloppen bij het kledingmerk Wildfang. Het Amerikaanse label bracht recent nog een reeks jassen en T-shirts uit met de woorden ‘I really care, don’t u?’ op.