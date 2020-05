“Het Met gala voelt als een erg lang trouwfeest”; Vogue gaat live ter vervanging Margo Verhasselt

05 mei 2020

08u40

Bron: Vogue 0 Style Het event wordt ook wel eens beschreven als ‘The Oscars of the Fashion World’. Normaal gezien zou gisterenavond het Met Gala van Vogue doorgegaan zijn, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Maar niet getreurd, de Amerikaanse modebijbel ging live op YouTube om de leegte op te vullen.

Het Met Gala is een jaarlijks evenement dat steevast plaatsvindt op de eerste maandag van de maand mei. Dit jaar was dat dus 4 mei. Het werd opgericht in 1948, om de nieuwe modetentoonstelling van het Metropolitan Museum of Art te vieren. De opbrengst van de avond ging naar het Costume Institute.

In 1920 sloegen theaterproducten Irene Lewisohn en stage designer Aline Bernstein de handen ineen. De twee merkten op dat de jazzscène van New York nood had aan een frisse wind. Ze ontwierpen kostuums die als inspiratie konden dienen voor andere ontwerpers. Tegen 1946 was de collectie enorm gegroeid: er zaten zo'n 8000 stuks in de verzameling. Niet veel later werd de collectie opgenomen in het Metropolitan Museum of Art als ‘The Costume Institute’. Het opzet was simpel: kleding moest getoond worden als een schoonheid, het maakt deel uit van de versiering van het leven. In 1948 zag het Gala het levenslicht dankzij publicist Eleanor Lambert.

Ondertussen wordt het feestje georganiseerd door Anna Wintour, hoofdredactrice van modeblad Vogue, en is het één van de belangrijkste events in de modewereld. Zowat alle sterren halen elk jaar alles uit de kast om op te vallen op de rode loper. Het thema dit jaar was ‘About Time: Fashion and Duration’. De vluchtigheid van de mode staat met andere woorden centraal. Het was de bedoeling om terug te blikken naar de mode van vroeger en te kijken hoe we ons in de toekomst zullen kleden. Actrices Emma Stone en Meryl Streep werden aangeduid als gastvrouwen, samen met de Franse ontwerper Nicolas Ghesquière en de componist Lin-Manuel Miranda. Anna legt in de video’s uit hoe groot de impact van corona op ons leven is en wijst erop dat het belangrijk is dat we focussen op een sterkere terugkeer. Daarnaast legt ze uit dat culturele instellingen, zoals het Met, steun nodig hebben. Waarna ze het virtuele optreden van Florence + The Machine aankondigt.

De tekst gaat verder onder de video.

Er wordt maanden gewerkt aan de looks waarin celebs paraderen op de trappen van het Met. Telkens proberen ze het thema zo goed mogelijk te interpreteren. Enkele sterren en designers legden aan het Amerikaanse tijdschrift uit hoe hun look voor de avond nu juist tot stand komt of blikken terug op hun favoriet.

Elle Fanning (22), actrice.

“Ik had nog nooit een band met het thema tot vorig jaar. Dat was de eerste keer dat ik besloot om me helemaal naar de gelegenheid de kleden. Ik denk dat het Camp-thema ervoor zorgde dat mensen zich echt konden uitleven en plezier hebben. Ik had de televisieshow ‘I Dream of Jeannie' in mijn achterhoofd en koos voor opvallende nagels waar telkens een bedeltje aanhing. Ik was mezelf niet meer en werd getransformeerd voor de avond."

Vera Wang (70), designer

“Een jaar droeg ik een jurk uit mijn Chinese collectie en op dat moment verscheen model Stella Tennant met dezelfde jurk en oversized Yohji Yamatomo-blazer op het toneel. Het was vrij ironisch dat we hetzelfde droegen, maar dat ze niet mijn gast was. Jaren later droeg Selena Gomez ongeveer hetzelfde design dat ik speciaal voor haar maakte naar het event. We droegen alle drie dus ongeveer dezelfde outfit!”

Michael Kors (60), designer

“Camp was mijn favoriet jaar. Ik mocht de ‘queen of camp’, Bette Midler en haar dochter aankleden en ging zelf naar het event met Gigi Hadid. Voor haar was dit thema iets compleet nieuw. Maar ze was niet bang en klaar om op te vallen."

Law Roach (39), stylist

“Toen actrice Zendaya met Michael Kors naar het event ging, was haar haarstylist Ursula Stephen haar coupe nog aan het knippen in de lift van het hotel.”

Nicolas Ghesquière (48), designer

“Ik maak altijd het mopje dat je samen klaarmaken met je date een beetje aanvoelt alsof je gaat trouwen. Ik ben niet getrouwd, maar het Met Gala voelt als een trouwfeest, een erg lang trouwfeest.”

Anna Wintour (70), Vogue editor in chief en U.S. artistic director en global content advisor, Condé Nast

“Er was vorig jaar geen te kort aan geweldige outfits: Billy Porter met zijn gouden vleugels, Zendaya met haar oplichtende jurk, maar de kandelaar die Katy Perry aantrok, viel écht op. Je mag dat heel letterlijk nemen. We moesten de deuren van het museum opmeten om zeker te zijn dat het design van Jeremy Scott er wel tussen zou passen.”