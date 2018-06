#Freethepimple: model lanceert campagne tegen puistjes Liesbeth De Corte

27 juni 2018

08u21 0 Style Dat Instagram bomvol perfecte vrouwen met een zijdezachte huid staat, kunnen we niet ontkennen. Maar het sociale medium wordt ook steeds vaker gebruikt om een boodschap van body positivity te verspreiden. En als dat gebeurt, kunnen we dat alleen maar toejuichen, zoals ook nu met de hashtag #freethepimple.

Jarenlang was het de gewoonte binnen het beauty- en modewereldje om gezichten van modellen vol te plamuren, zodat er geen enkel vlekje, bubbeltje of litteken meer te spotten viel. En dat terwijl heel veel mensen wél last hebben van puistjes, ook na hun pubertijd. Niet bepaald goed voor het zelfvertrouwen dus.

Het is ondertussen wel welletjes geweest, moet de Britse Louisa Northcote gedacht hebben. Het 21-jarige model heeft zelf ook last van huidproblemen en post regelmatig foto's op Instagram om het taboe rond deze imperfecties te doorbreken. Nu gaat ze ook een stapje verder en heeft ze de hashtag #freethepimple in het leven geroepen.

"Ik heb last van acne", zo steekt ze van wal in haar post. "Dat wil dan denk ik zeggen dat ik niet perfect ben, maar het zij zo. Jarenlang heb ik met make-up geprobeerd om mijn puistjes te verstoppen, waardoor het zelfs een invloed had op mijn dagelijkse leven en mijn mentale gezondheid. Nu probeer ik mijn huid te omarmen zoals die is. Het maakt gewoon deel uit van wie ik ben."

Ondertussen hebben honderden vrouwen én mannen haar voorbeeld gevolgd en een selfie gedeeld met de hashtag #freethepimple. "Toen ik opgroeide had ik niet veel mensen om me heen met wie ik over mijn acne kon praten", vertelt ze daarover nog tegen het online tijdschrift i-D. "Maar met deze hashtag ben ik erin geslaagd om een eigen community op te bouwen."

Louisa is ook niet de enige die het stigma rond huidaandoeningen wil wegwerken. Vorige maand nog schreven we over Sophie Harris-Taylor. De Londense fotografe heeft zelf veel last gehad van acne. Om aan te tonen dat het helemaal perfect is om een niet zo perfecte huid te hebben, startte ze het project Epidermis: een fotoreeks met vrouwen die géén make-up dragen. Ook Louisa kroop voor haar lens trouwens!

Oh my gosh I can finally share with you an amazing photo series I sat for months ago! @sophieharristaylor is an amazing photographer and she has created a series called Epidermis which features EXTREMELY BRAVE women who sat for her and were photographed showing their acne, eczema etc! Today the series is up on @refinery29uk so go have a read about her, me and some of the other amazing women who took part! #freethepimple Een foto die is geplaatst door null (@lounorthcote) op 01 mei 2018 om 16:49 CEST

Nog even terzijde: als jij je beter voelt met een laagje make-up, is dat uiteraard helemaal oké. Maar initiatieven zoals die van Louisa en Sophie tonen wel aan dat het ook prima is om met een onzuivere huid op straat te komen.