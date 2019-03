“Er liggen veel beautyproducten in de rekken die er natuurlijk uitzien, maar schijn bedriegt” World Wide Women Liesbeth De Corte

11 maart 2019

09u47 0 Style Het wereldwijde web zit vol selfmade vrouwen: bloggers, vloggers, appontwikkelaars ... Deze week stellen we een reeks snelle vragen aan Ineke Romaen, de oprichtster van beautywebshop Blooms & Blossoms.

1. Vertel eens, hoe ziet een ochtend er bij jou uit?

“Elke dag drink ik een groot glas warm water met een citroenschijfje. Dat geeft mijn immuunsysteem een boost. Dan wrijf ik zachtjes met een droge borstel over mijn lichaam om de bloedsomloop te stimuleren en mijn huid nieuwe energie te geven. Leuke kickstart van de dag én perfect tegen cellulitis! (glimlacht) Als ik een douche neem, gebruik ik afwisselend warm en koud water. Daar gaat mijn huid van stralen. En als laatste stap reinig ik mijn gezicht met bloesemwater, smeer ik een hydraterende dagcrème en gebruik ik een verstevigend serum.”

2. Waarom ben je geïnteresseerd in organische huidverzorging?

“Zes jaar geleden ben ik bevallen van mijn oudste dochter. Toen heb ik beslist om bewuster te leven. Ik probeerde mezelf een groenere levensstijl aan te meten door te kiezen voor producten die biologisch en duurzaam waren. Niet alleen op vlak van beauty, ook in alle andere aspecten van mijn leven.”

3. En toen kwam er een webshop?

“Ik vond het heel moeilijk om degelijke, natuurlijke huidverzorgings-producten te vinden. Laat staan dat de productjes er leuk uitzagen. Dus ging ik op zoek naar biobeauty zonder dat ik daarbij moest inboeten aan luxe of kwaliteit. Intussen heb ik een flinke waaier aan mooie merken leren kennen, die ik wilde delen met gelijkgezinden. Et voilà: Blooms & Blossoms is het resultaat.”

4. Hoe kan je organische cosmeticaproducten herkennen?

“Er liggen veel producten in de rekken die er natuurlijk uitzien, maar schijn bedriegt. Het enige wat je kan doen is de ingrediënten checken. Wat er niet in mag zitten? Parabenen, ftalaten, natriumlaurylsulfaat, natrium-laurethsulfaat, aluminium, ammonium-laurylsulfaat en synthetische parfums.”

5. Hoe kies je de producten die je verkoopt in de webshop?

“Elk stuk test ik uitvoerig. Ik hou rekening met de ingrediënten, de werking én de verpakking. Pas op: ik ben best streng. Pas als ik voor de volle honderd procent tevreden ben, etaleer ik het merk in de webshop.”

6. Wat is je favoriete product?

“Ik ben verslaafd aan olie voor het gezicht en lichaam. Dat verjongt en maakt ongelofelijk zacht. Afhankelijk van mijn humeur en het tijdstip kies ik voor een energieopwekkende of rustgevende blend.”

7. Is de webshop je fulltimejob?

“Ik combineer Blooms & Blossoms met een job in de financiële sector. Daarnaast heb ik twee schatten van dochters aan wie ik een groot deel van mijn tijd besteed, met veel liefde en dankbaarheid. Mijn dagen zijn goed gevuld. (lacht) Maar ik blijf ambitieus. Ik wil bij zo veel mogelijk mensen een bewustzijn creëren over wat ze op hun huid smeren. Én ik wil dé referentie worden in organic skincare in België en Nederland.”

Wie is ze?

• 35 jaar

• woont in Ieper met haar verloofde en dochters Camille (6) en Céleste (1,5)

• heeft Blooms & Blossoms opgericht, een webshop die draait rond biobeauty

• Blooms & Blossoms heeft meer dan 2.000 volgers op Instagram