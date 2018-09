"Een start-up is een constante struggle" Liesbeth De Corte

17 september 2018

Style Het wereldwijde web zit vol selfmade vrouwen: bloggers, vloggers, appontwikkelaars ... Deze week stellen we tien snelle vragen aan handtassenontwerpster Lies Mertens.

1. Wat betekent Instagram voor jou?

“Voor mij betekende het de start van mijn label. Via Instagram kreeg ik vragen van vrienden, familie, maar ook van wildvreemden, waarna ik mijn merk opgericht heb. Sociale media zijn voor startende bedrijven een belangrijke tool.”

2. Wat hoop je te bereiken?

“Mijn doel is te inspireren door mijn passie voor design, kunst en ondernemerschap te delen. Instagram is daarnaast het perfecte medium om mijn producten te presenteren en te koop te stellen. Het is heel visueel en draait rond het creëren van een bepaalde sfeer.”

3. Om de hoeveel minuten check jij je aantal volgers?

“‘Kwaliteit boven kwantiteit’ is mijn gouden regel bij alles wat ik doe. Die geldt dus ook voor sociale media. Bij het runnen van een label komt zoveel kijken ... Ik moet dus prioriteit geven aan ontwerpen, campagnes uitwerken, het managen van onze flagshipstore en jammer genoeg zelfs de administratie. Natuurlijk hoop ik ooit één miljoen volgers te hebben, maar alles op zijn tijd.”

4. Wie hoop je ooit als followers te hebben?

“Kanye West en HLN natuurlijk.”

5. Wat is jouw favoriete post?

“De opening van de winkel in Antwerpen was een mijlpaal. Het interieur werd ingericht door Atelier Bontekoe Van Put en ik kon niet wachten om het adembenemende resultaat op mijn Instagram te delen.”

6. Wat zijn no-go’s?

“In heel het ontwerpproces heb ik vier pijlers: functionaliteit, simpliciteit, design en duurzaamheid. Als posts die waarden en normen niet weerspiegelen, komen ze er niet door. Punt.”

7. Zonder welke hippe Instagramfeature kan jij niet?

“De ‘shop the product’-optie. Dat is de makkelijkste manier om door te verwijzen naar onze webshop als volgers een tas gespot hebben en hun interesse gewekt is.”

8. Wat is het leukste dat jou al toegestuurd is?

“Ik kreeg al een vers boeket bloemen van Blomster.be. Maar als megafan van sciencefiction- en actiefilms moet ik toegeven dat ik pas echt in de wolken was met een ticket en pakket voor de laatste film van ‘Guardians of the Galaxy’.” (lacht)

9. Wat was tot nu toe het moeilijkste moment voor jou?

“Een start-up is een constante struggle. Bijna elke dag kom ik tijd te kort. Al wuif ik dat ook een beetje weg. Ik denk liever ‘Ik ga er gewoon voor’, dan komt het wel in orde.”

10. Welke tip geef je aan een online starter?

“Blijf altijd trouw aan jezelf. Het is verbazend wat je kan bereiken door gewoon jezelf te zijn.”