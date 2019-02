“Een belediging aan China”: model met sproetjes veroorzaakt commotie TVM

21 februari 2019

11u48 0 Style Campagnebeelden van model Jing Wen (25) voor de Spaanse keten Zara hebben heel wat ophef veroorzaakt in China omdat haar sproetjes niet zijn weggewerkt op de foto’s. In haar thuisland zijn sproetjes weinig voorkomend en is een egale porseleinen huid het ideaalbeeld. De keten zou volgens enkele boze Chinezen het westerse schoonheidsideaal aan hen willen opdringen.

Li Jingwen, professioneel bekend onder de naam Jing Wen, stond al model voor grote modemerken als Chanel en Prada en verscheen verschillende keren op de cover van onder andere Vogue Italia en Vogue China. Maar op het Chinese sociale media platform Weibo vallen nieuwe campagnebeelden van Zara waarin zij te zien is niet in de smaak. En dan met name de sproetjes op haar gezicht, die volgens talloze gebruikers weggewerkt moesten worden.

Op nog geen week tijd werden er al meer dan 50.000 posts onder de hashtag #insulttochina gewijd aan de campagne. Wen zou met opzet lelijker gemaakt zijn door Zara, de keten zou volgens sommigen zelfs racisme in de hand werken door het westen een ‘verkeerd beeld’ van Aziatische vrouwen voor te schotelen en ook zouden ze het westerse schoonheidsideaal aan Chinezen willen opdringen. “Deze advertentie is een absolute mislukking van Zara”, reageert iemand. “Omdat sproetjes hier niet vaak voorkomen, voelt het alsof vrouwen hier gediscrimineerd worden net omdat Zara in de campagne een Aziatisch model met sproetjes gebruikt. Onnodig”, zegt iemand anders.

Tegenreactie

Anderen delen die mening dan weer niet en komen net op voor Zara en model Jing Wen. “Ik heb het gevoel dat het niet het merk is dat Aziatische vrouwen discrimineert, maar mijn landgenoten die mensen met sproetjes discrimineren,” aldus een gebruiker van Weibo. “Iedereen heeft andere schoonheidsidealen en naar mijn mening ziet Wen er net prachtig uit”. De hele hetze over de campagne wordt door sommigen ook beschreven als “schaamtevol” en “overdreven”.

Zara zelf heeft ondertussen gereageerd op de commotie en is niet van plan om excuses aan te bieden. “Alle modellen werden zo natuurlijk mogelijk vastgelegd op foto en de beelden werden daarna bewust niet aangepast. Het gaat trouwens om een wereldwijde campagne, niet één die specifiek gericht is op de Chinese markt,” laat de Spaanse modeketen weten.