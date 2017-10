"Dit is walgelijk", Adidas-model showt ongeschoren benen en daar is niet iedereen blij mee 13u00

Voor zijn laatste campagne heeft Adidas besloten samen te werken met iconen van morgen. Een van hen is de Zweedse Arvida Byström, maar de 26-jarige fotografe/feministe heeft voor heel wat ophef gezorgd. Omdat ze met trots haar ongeschoren benen showt.

Arvida is het toonbeeld van Zweedse schoonheid: porseleinen huid, mooi snoetje, ultrablonde lokken en een slanke lijn. Om de Adidas Superstar-collectie te promoten poseert Arvida Byström in een frivole jurk, Adidas-schoenen aan de voeten en... beenhaar in volle glorie. In een YouTube-filmpje legt ze die gewaagde keuze uit en wat vrouwelijkheid voor haar betekent. "Vrouwelijkheid is erg cultuurgebonden. Maar ik vind dat iedereen vrouwelijk kan zijn of vrouwelijke dingen kan doen. De maatschappij is daar vaak gewoon erg bang voor."

En dat Arvida gelijk heeft, hebben de vele giftige reacties van internettrollen bewezen. "Waarom hebben jullie een blonde pruik op een yeti gezet?", "Ik moet kotsen" en "Dit is walgelijk", zijn maar enkele voorbeelden van mensen die aanstoot aan haar beenhaar nemen.







Op haar Instagram heeft Arvida intussen op de negatieve commentaren gereageerd. "Ik ben blank, gezond, alleen het haar op mijn benen wijkt van de norm af. Sommige surfers hebben zelfs gedreigd me te verkrachten. Ik kan me niet eens inbeelden hoe het moet zijn om in een wereld te leven waarin ik al die privileges niet zou hebben. Al mijn liefde stuur ik jullie, en ik wil jullie eraan herinneren dat niet iedereen dezelfde ervaringen heeft als persoon." Daarnaast bedankt Arvida wel de mensen die haar gesteund hebben.

My photo from the @adidasoriginals superstar campaign got a lot of nasty comments last week. Me being such an abled, white, cis body with its only nonconforming feature being a lil leg hair. Literally I've been getting rape threats in my DM inbox. I can't even begin to imagine what it's like to not posses all these privileges and try to exist in the world. Sending love and try to remember that not everybody has the same experiences being a person Also thanks for all the love got a lot of that too ❤️❤️❤️❤️ 14.8k Likes, 697 Comments - arvida byström (@arvidabystrom) on Instagram: "My photo from the @adidasoriginals superstar campaign got a lot of nasty comments last week. Me..."