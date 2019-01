“De racistische campagne van Dolce & Gabbana heeft mijn carrière bijna kapot gemaakt” Timon Van Mechelen

24 januari 2019

11u27 0 Style Zuo Ye, het Chinese model dat de hoofdrol speelde in de racistische marketingcampagne van Dolce & Gabbana, heeft in een blogpost voor het eerst gereageerd op de hele heisa. Volgens haar heeft niet alleen het modehuis zelf te lijden onder de racismerel, ook zij ondervindt er flink wat hinder door.

Nog even in het kort voor wie niet mee is met de rel: het Italiaanse modehuis had een videocampagne gelanceerd waarin een Chinees model, Zuo Ye, typische Italiaanse gerechten als spaghetti en pizza met stokjes probeert te eten. Volgens Chinezen zou het daarmee de spot drijven met gewoontes en tradities van het land. De campagne werd bestempeld als racistisch en ongevoelig en ook snel offline gehaald.

Maar daar stopte het niet. De controverse werd nog extra aangewakkerd toen Instagramaccount Diet Prada schermafbeeldingen lekte van een discussie op Instagram tussen één van de ontwerpers Stefano Gabbana en een volger waarin hij genadeloos hard en racistisch uithaalt naar China. Het merk beweerde later dat hun account gehacked was, en ze excuseerden zich in een statement en daarna ook in een video.

Het modehuis annuleerde daarop in allerijl hun modeshow in Shanghai, maar het kwaad was al geschied. Eerst besloten grote Chinese webshops als Koala, JD.com en Tmak, onderdeel van internetreus Alibaba, om alle D&G-producten offline te halen. Daarna volgenden ook de grote Amerikaanse spelers Net-a-porter, Yoox.com en Mr Porter en de Aziatische luxeketen Lane Crawford. Op Chinese socialemediaplatformen circuleren ook heel wat video’s van mensen die hun kleren van het merk in brand steken of in flarden scheuren.

Bagger

Voor het eerst sinds de hele heisa spreekt het model dat de hoofdrol speelde in de campagne zich nu ook uit over de kwestie. In een blogpost op het Chinese platform Weibo schrijft Zuo Ye dat ze flink wat bagger over zich heen kreeg en dat zelfs haar vrienden en familie lastiggevallen werden. Op sociale media maar ook via telefoon, aldus het model.

Haar was naar eigen zeggen wijsgemaakt dat het om een grappig spotje zou gaan, maar dat draaide dus anders uit. Ze vertelt dat ze zich ook tijdens de opnames al slecht voelde, “omdat ik nooit iets onrespectvols zou doen ten opzichte van mijn thuisland”. Met haar blogpost wil ze zich verontschuldigen bij haar landgenoten.

“Ik hou erg van China en ben trots dat ik het land wereldwijd kan vertegenwoordigen op de catwalk. Ik dacht dat ik mijn carrière net een boost gaf door samen te werken met zo’n groot modehuis, terwijl het mijn carrière net bijna kapot gemaakt heeft.”