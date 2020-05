Style Mannen en stijl. Wie beter dan Vlaanderens king of style, Jani (41), om daarover te praten? En omdat voormalige Mol Gilles Van Bouwel (32) een boek uitbrengt over grooming, zetten we de twee mannen samen. Een verrassend gesprek over kaal worden, fillers, haar op je ballen en crèmes smeren: “Vijftien jaar geleden was dat nog voor jeanetten, nu doet elke man dat.”

Hij zou het woord moeten patenteren: man/ual. Gilles Van Bouwel schreef een handleiding voor de verzorgde man. Van je baard trimmen tot je teennagels knippen, met een omwegje langs de kleerkast en een halte in de keuken. “Het is zeker geen zwembadlectuur om in één ruk uit te lezen. Ook geen koffie-tafelboek dat je louter voor de versiering op je salontafel legt. Ik heb ervoor gezorgd dat je op bijna elke pagina een interessant weetje of tip krijgt, waardoor het boek vooral een nuttige handleiding geworden is.”

JANI: “Ik heb nog een Engels groomingboek uit de jaren zeventig. Lachen! Met wat aftershave en een goede shampoo kwam je toen al een eind ver.”

GILLES: “Het aantal producten is ondertussen geëxplodeerd. Vijf jaar geleden was er in de supermarkt geen specifieke rayon herenverzorging, nu wel.”

JANI: “Vijftien jaar geleden werd er nog gefronst als je als man een vochtinbrengende crème kocht. Dat was voor jeanetten. Nu is dat volledig aanvaard. Elke man verzorgt zich en wil er op zijn best uitzien, kwestie van zelfrespect.”

GILLES: “Maar ik begrijp dat er mannen zijn die door het bos de bomen niet meer zien. In een vorig leven was ik marketingman van persoonlijke verzorgingsproducten, en ik heb de kans gekregen om er veel uit te proberen en me erin te verdiepen. Nu wil ik anderen wegwijs maken in het aanbod van producten en behandelingen, en ik wil ook helpen bij problemen waar vrouwen geen boodschap aan hebben, zoals te weinig haar op je hoofd of te veel haar op je ballen.”

Tip van Gilles wat dat laatste betreft: “Onthoud dat jij waarschijnlijk meer belang hecht aan gladgeschoren kroonjuwelen dan je partner. Nee, je ballen zijn niet aantrekkelijk, en dat zijn ze ook niet als ze gladgeschoren zijn.”

Misschien niet wat manscaping betreft, maar als het om grooming gaat, leren jongens veel van hun vader: veters strikken en een das knopen, maar ook scheren en je haar goed leggen. Hebben jullie met je vader voor de spiegel gestaan?

JANI: “Mijn papa had een grote pot brillantine, gel was er toen nog niet. Ik combineerde die brillantine met de haarlak van mijn mama, wat waarschijnlijk niet de bedoeling was, maar ik heb van nature een heel wild kapsel. Als ik mijn haar niet tem, dan heb ik een gigantische afro. Scheren deed mijn vader heel oldskool, met een kwast en zeep, en een mesje. Als kleine jongen vind je dat fascinerend.”

GILLES: “Het is tien jaar geleden dat ik mijn kin nog gezien heb, ik moet ’s ochtends gewoon mijn baard trimmen. Zonder baard lijk ik twaalf, een echte melkmuil.”

Hadden jullie elegante vaders?

JANI: “Mijn vader is nog altijd heel verzorgd, hij heeft er altijd netjes uitgezien. Gladgeschoren – dat moest toen, in die generatie had haast niemand een baard – haar in de plooi en propere, goed gestreken kleren. Gewoon door hem te observeren heb ik veel geleerd. Tot vandaag de dag loop ik thuis niet in een joggingbroek rond, omdat ik dat in het ouderlijk huis ook nooit gezien heb. Mijn vader kwam van zijn job bij Ford Genk en trok andere kleren aan, maar hij koos dan een kostuumbroek. Zelfs voor een dutje op de zetel droeg hij een deftig hemd. Ik begrijp die mensen niet die zeggen: ik trek snel iets comfortabelers aan, en die dan in jeans verschijnen: zo stug en stijf. Of in jogging: zo vormeloos. Geef mij maar een gewone stoffen broek.”

GILLES: “Mijn vader is een mooie man, maar met grooming is hij niet zo bezig.”

Wat was het eerste potje dat jullie zagen op de badkamer?

JANI: “Bij mijn ouders thuis? Nivea. Die platte blauwe pot. Was voor alles goed.”

GILLES: “Een bodylotion. Zwitsal vermoed ik. We gebruikten dat na het zonnen.”

En hoe ziet jullie verzorgingsritueel er nu uit, naast het tandenpoetsen en scheren?

GILLES: “Ik reinig ’s avonds mijn huid, maar dat ben ik echt pas beginnen te doen toen ik op tv kwam. In het begin kroop ik aan het eind van de werkdag gewoon in bed, met al die tv-make-up op mijn gezicht.”

JANI: “Oh my god! Reinigen is echt essentieel. Zelfs als je niets anders doet, zorg ervoor dat je huid proper is.”

GILLES: “Ja, dat heb ik ondervonden. Echt, ik werd wakker als een terracottaventje. ‘Je huid droogt uit’, zei de visagiste. ‘Je moet reinigen en smeren.’ En dat is wat ik nu doe. Het neemt twee minuten extra in beslag, maar het is op lange termijn zo belangrijk. Bericht aan alle mannen: investeer in een facewash en een moisturizer. Waarom zou je je auto verzorgen en je eigen carrosserie vergeten? Je moet je uiterlijk onderhouden.”

JANI: “Reinigen en smeren, dat doe ik ook. Daarnaast gebruik ik vitamine E-druppels – dat is een antioxidant – en leg ik om de drie dagen een masker: hydraterend of beschermend. Ik doe ook af en toe een pillenkuur, iets met Q10, tegen de huidveroudering. Dat klinkt misschien overdreven, maar nu moet je wel rekening houden met het feit dat wij vaak met ons gezicht op tv komen, in close-up. Elke rimpel of porie wordt uitvergroot.”

Gilles, je vertelt eerlijk dat je het haar op je achterwerk en onderrug hebt laten weglaseren.

GILLES: “Dat was een bron van onzekerheid. Je zit op een barkruk, je T-shirt kruipt wat omhoog, en plots hoor je dat mensen grapjes maken. Verschrikkelijk! Een laserbehandeling is een doeltreffende oplossing, maar kan prijzig zijn. Zeker voor de student van twintig die ik toen was. Godzijdank had mijn lieve mama een Groupondeal gevonden: zes sessies voor 150 euro. Nooit spijt van gehad. Als er iets is wat je stoort aan je lichaam, en je kan dat remediëren met een behandeling, waarom zou je dat niet doen?”

JANI: “Ik laat het haar tussen mijn wenkbrauwen weglaseren, anders lijkt het alsof ik een unibrow heb. Tenzij je Frida Kahlo heet, wil je dat niet echt.”

Wat is een nono voor jullie op stijlvlak?

JANI: “Veel te veel parfum gebruiken, dat is ergerlijk. Of te veel gel in je haar. Alles wat té is, eigenlijk. Té afgelikt en té gestyled zijn is niet oké. Je moet verzorgd zijn, maar met een natuurlijke, vanzelfsprekende uitstraling.”

GILLES: “Een comb-over: iemand die zijn kaler wordende hoofd probeert te verbergen door het weinige haar over zijn schedel te kammen. Het is geen gezicht en je bedot niemand. Doe er iets aan. Scheer het volledig af – maar daar moet je het juiste gezicht voor hebben – of overweeg een haartransplantatie ... Een comb-over is geen oplossing.”

JANI: “Het is een diepgewortelde angst van veel mannen: kaal worden.”

GILLES: “Bij sommigen van mijn vrienden begint dat nu: de landingsbanen tekenen zich af. Niemand vindt dat tof. Uitdunnend haar, daar liggen veel mannen wakker van. Ik ken er die naar Turkije gereisd zijn, zo’n packagedeal: haartransplantatie, vliegtuigreis en verblijf inbegrepen.”

JANI: “Ik zou dat direct doen. Enfin, misschien niet in Turkije. Maar ik heb goede resultaten gezien.”

Welke behandelingen zouden jullie niet overwegen?

GILLES: “Botox en fillers, daar heb ik het moeilijk mee.”

JANI: “Dat zeg je nu. Botox heb ik maar één keer gehad; toen leek ik wel een biljartbal, echt niet mooi. Maar ik gebruik af en toe fillers om diepe rimpels op te vullen. Als ik weer op het scherm kom, begin ik er opnieuw mee. Ik zie er dan gewoon veel frisser uit, alsof ik goed uitgerust terugkom van een welverdiende vakantie. Ik trek de lijn bij een chirurgische ingreep. Ooit heb ik twee wijsheidstanden laten wegnemen. Wat een routineoperatie moest zijn, is toen een gigantische nachtmerrie geworden. Ik was bijna dood. Kleine operaties bestaan niet, elke ingreep houdt een risico in. Dus in gezond vlees snijden, dat stoort me. Ik zou nooit een facelift laten doen.”

Zijn jullie bang om oud te worden?

JANI: “Niet meteen voor mijn gezicht, ik ben niet bang van een rimpel. Maar hoe mijn lichaam verandert, vind ik moeilijk te aanvaarden. Het kost elk jaar meer inspanningen om er ietwat presentabel uit te zien. Vroeger, als de zomer eraan kwam, lette ik op mijn eten, ik deed twee maanden lang oefeningen, en hopla: mooie wasbordbuik. Nu? Forget it! Al doe ik sit-ups tot ik erbij neerval, geen sixpack te zien. Je lichaam verandert met het ouder worden, en zelfs al werk je heel het lijstje af: bewegen, gezond eten, veel water drinken ... dan nog krijg je niet hetzelfde lijf als vroeger. Ik kijk in de spiegel en zie een ouder lichaam. Dat is confronterend.”

GILLES: “Ik merk nu al het verschil met toen ik twintig was. Toen kon ik eten en drinken wat ik wilde, ik kwam geen kilo bij. Dat is nu wel anders. De kaap van de dertig is bij mij niet ongemerkt gepasseerd, ik heb daar toch even bij stilgestaan.”

JANI: “Wacht tot je veertig wordt. Een crisismoment voor mij! Onzeker, ongelukkig, echt niet fijn. Je kijkt terug, maakt de balans op ... Heel vreemd jaar was dat. De magie was even weg.”

GILLES: “Tof, bedankt. Iets om naar uit te kijken. Bizar hoe je in je hoofd niet ouder wordt. Ik heb nog zoveel onnozelheid in mij, ik heb dat studentengevoel nog lang niet afgeschud. Heb jij dat nu niet? Ik voel me op zoveel plaatsen de jongste van de klas, terwijl ze me wel aanspreken met meneer.”

JANI: “Wat ik haat, is als ze mijn leeftijd vragen en vervolgens gillen: ‘Echt, eenenveertig? Dat zou je niet zeggen!’ Dat is zo’n vals compliment, het klinkt echt als een troost. Zoals wanneer ze van iemand zeggen dat hij lief is als ze hem eigenlijk een beetje lullig vinden.”

We leven wel in een fijne periode: ‘fifty is the new thirty’ is misschien wat overdreven, maar je kan in elk geval glamoureuzer en gezonder oud worden dan vroeger.

JANI: “Als voorbeeld geven ze dan meestal The Rolling Stones, die er al veertig jaar lang oud en gerimpeld uitzien. Maar ik begrijp wat je bedoelt, je kan vandaag veel langer actief en jeugdig blijven. Mijn mama is zeventig en ze fietst, loopt, shopt, reist ... Ze doet elke dag moeite om er goed uit te zien. Vroeger droeg een oma van zeventig zwarte kleren en die kwam niet meer buiten.”

Hebben jullie stijlvoorbeelden? Wat is dat, een elegante man?

JANI: “Alles begint met een goede verzorging. De basis moet in orde zijn. Op een of andere manier komt dat duidelijker tot uiting bij oudere mensen. Een oudere heer die tot in de puntjes verzorgd is, die is vanzelf elegant. Dat is stijl hebben: het is de wil tonen om je voor je omgeving goed te presenteren, om de beste versie van jezelf te zijn.”

GILLES: “De klassiekers: Paul Newman, Marlon Brando, James Dean ... Die zien er nog altijd modern uit. Simpelweg in een jeans en een wit T-shirt.”

JANI: “Maar dat is net een heel moeilijke look! Je moet al echt een heel goede kop hebben om weg te komen met een jeans en een wit T-shirt. Die doorgedreven eenvoud vraagt veel natuurlijke stijl om er iets van te maken.”

GILLES: “Dat zeg je tegen mij, de man die er haast altijd in jeans en T-shirt bij loopt. Mijn favoriete shirt is op de koop toe van Jurassic Park. Ik vind de juiste pasvorm het allerbelangrijkste. Kleding mag niet te strak of te los zitten. Jammer genoeg maken veel mannen daar fouten in.”

JANI: “Ha Italië, het enige land waar zelfs de politiemannen Armani dragen. Het is lang mijn voorbeeld geweest, maar nu neig ik naar Scandinavië.”

GILLES: “Ja, ik ook. Die Scandinavische mannen, amai. Het straatbeeld is fantastisch. Ze kleden zich vrij uniform, maar wel mooi.”

JANI: “Ja, ze hebben allemaal de goede blazer, de juiste trenchcoat, de perfecte broek. Eenvoudig, klassiek, proper, tof.”

En de Vlaamse man? Ik vind hem soms een tikje nonchalant.

JANI: “Toen ik vijftien jaar geleden als stylist begon, kreeg ik een smalle das en een strak pak niet verkocht aan een heteroman. ‘Zeg, ik ben geen jeanet, hè.’ Dan zei ik: ‘Kijk eens hoe rock-’n-roll die gasten van Triggerfinger eruitzien in een kostuum. Niet alleen Ruben, maar alle leden van de groep.’ Vaak was dat een doorslaggevend argument. Er is altijd ruimte voor verbetering, maar tegenwoordig loopt de Vlaamse man er modieuzer bij.”

Maar ze hebben nog altijd een hekel aan kledingvoorschriften. De Vlaamse man voelt zich snel overdressed.

GILLES: “Nu zijn de omschrijvingen op uitnodigingen niet altijd evident: dresscode ‘bohemian summer’, wat moet je daar in godsnaam mee? Maar in elk geval is voor mij de belangrijkste regel: there is no such thing as being overdressed. Op een trouwfeest ben ik liever de enige in smoking en strik dan dat ik de bruid ga zoenen in jeans en T-shirt. Dan ben je maar de best geklede man in de zaal; als je de bruidegom niet overklast, is het prima.”

JANI: “Als ik uitgenodigd word, doe ik moeite en kleed ik me feestelijk. Zelfs als ik bij vrienden thuis ga, dus zeker voor een trouwfeest. Als er op mijn huwelijk iemand in jeans zou komen aandraven, dan zou ik beledigd zijn.”

Jani, jouw slogan is: ‘Life isn’t perfect, but your outfit can be’. Dat is een grote druk: perfectie.

JANI: “Dat is een leuk motto en je moet ernaar streven om er op je best uit te zien. Maar je moet nog altijd jezelf blijven en fouten kunnen maken. Wat voor een saai leven zou je anders hebben.”

GILLES: “Ik hoop dat mannen beseffen dat het geen schande is om zich te verzorgen. Dat je het vooral voor jezelf moet doen, omdat het plezant is, niet omdat het van je verwacht wordt. Maar je bent nog altijd een man. Niet Mister Perfect. Schoonheidsfoutjes mogen. Achter elke heer zit nog altijd een stoere beer.”