“Alleen in de avond je gezicht wassen is niet genoeg”

Bron: Daily Mail 1 Thinkstock Style Je gezicht wassen lijkt simpel: ’s avonds met een reiniger make-up en ander vuil eraf halen en klaar is kees. Helaas is het allemaal niet zo makkelijk als het lijkt. Dermatoloog Natasha Cook vertelt aan Daily Mail hoe je te werk moet gaan, welke producten je best gebruikt en hoeveel keer per dag je moet reinigen. De belangrijkste conclusies op een rij.

’s Ochtends je gezicht reinigen is niet nodig omdat je geen make-up aanhebt en je de hele nacht geslapen hebt. “Klopt niet”, aldus de Australische dermatoloog Natasha Cook. “Het is belangrijk om je gezicht ook in de ochtend te wassen om je huid voor te bereiden op je dagelijkse huidverzorgingsproducten en make-up,” legt ze uit. “Elke avond je gezicht wassen is dan weer belangrijk om make-upresten en verontreinigende stoffen zoals uitlaatgassen en zweet te verwijderen.”

Welke producten gebruik je best?

Van simpele ontschminkers tot speciale balsems, er zijn heel wat producten op de markt om je gezicht te wassen. Welke moet je kopen? Cook is fan van niet-schuimende reinigers die mild voor je huid zijn. “Als je te vaak scrubs of schuimende producten gebruikt, wordt de natuurlijke barrière van de opperhuid verwijderd. Die is nodig om je te beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf dus houd je best intact. Wie te ‘harde’ producten gebruikt kan acne, overgevoeligheid en zelfs huidveroudering in de hand werken.”

“Zoek naar producten met hydraterende ingrediënten in zoals glycerine. Ook ontstekingremmende stoffen zoals niacinamide en vitamine B3 zijn goed voor de huid en helpen als je last hebt van acne of zwarte puntjes. Kokosnootolie doet verder prima dienst als gezichtsreiniger, tenzij je een vette huid hebt. Net als micellair water trouwens. Mensen met een vette huid opteren best voor een olie om vuil te verwijderen.”

Moet je twee keer na elkaar reinigen?

De zogenaamde ‘double cleanse’ is een eeuwenoud beautygeheimpje van Aziatische vrouwen. Het wil concreet zeggen dat je je gezicht twee keer na elkaar reinigt met twee verschillende producten. Maar is dat ook nodig en goed voor de huid? “Als je zonnecrème en make-up tegelijkertijd draagt, is een dubbele reiniging aangeraden. Al moet je oppassen dat je je gezicht ook niet té veel wast. Dat kan tot heel veel problemen leiden, zoals rosacea (een huidaandoening waarbij je felrode vlekken in je gezicht krijgt, red.). Gebruik dus milde producten als je twee keer na elkaar reinigt.”

Wat je zeker moet onthouden

“Was je gezicht twee keer per dag, gebruik altijd milde producten en drink genoeg water doorheen de dag om je huid voldoende te hydrateren.”