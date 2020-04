“Alle ogen zijn op TikTok gericht”; modellenbureaus scouten vaker via de app Margo Verhasselt

12 april 2020

13u58 0 Style In 2014 liet modellenbureau IMG Models ‘We Love Your Genes’ op de wereld los. Het is een Instagramaccount, een hashtag, een scoutingprogramma en een strategie van het agentschap om nieuwe gezichten te ontdekken. En het heeft zo z’n succesverhalen opgeleverd: van Diana Silvers tot Lameka Fox en Gizele Oliveira. Maar nu scout het bureau op nog een andere manier: via TikTok.

Sociale media veranderen vliegensvlug, van de manier waarop de apps eruitzien tot hoe ze gebruikt worden. Jeni Rose van IMG Models legt uit aan modewebsite Fashionista dat het agentschap investeerde in een team dat focust op talent vinden via Instagram en dat een van hen TikTok in het vizier bracht.

En dat leek een stap in de goede richting te zijn. De pandemie zorgde voor een nog grotere stijging in populariteit van de video-app en het bureau begon steeds vaker naar talent te zoeken tussen de vele video’s. Het team ontdekte veel voordelen aan het platform. Zo kunnen ze gemakkelijk contact leggen met mensen van over de hele wereld en zien ze een minder gefilterde versie van de persoon dan op Instagram. “Je ziet de persoonlijkheid. Een video is zo anders dan een foto”, legt Rose uit. “Iedere persoon dat wereldwijd scout, werkt al een lange tijd met sociale media. Nu zijn alle ogen op TikTok gericht.”