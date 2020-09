Adidas en Wolford brengen naadloze sportkleding uit die als tweede huid aanvoelt Stéphanie Verzelen

10 september 2020

15u08 0 Style Sporten is fijn, maar sporten in een vijfsterrenoutfit is nog net iets fijner. Dankzij een samenwerking tussen Adidas en het Oostenrijkse luxemerk Wolford hangt die binnenkort in je kast. De merken creëeren samen sportkleding die compleet naadloos is en als een tweede huid moet aanvoelen.

Voor de herfst- en wintercollectie doet Adidas een specialleke. Het sportmerk slaat de handen ineen met het Oostenrijkse Wolford, dat bekend staat om zijn kwalitatieve ondergoed, panty’s en kleding voor vrouwen. Ook voor dat merk is deze samenwerking een primeur: tot nu toe ging het Oostenrijkse luxelabel enkel in zee met grote ontwerpers als Vivienne WestWood en Karl Lagerfeld, nooit eerder met een sportmerk.

Geïnspireerd door eighties en nineties

Maar beide merken zijn enorm enthousiast over de samenwerking. Adidas’ typische sportieve stijl wordt gecombineerd met Wolfords geavanceerde breitechniek, wat resulteert in twee capsulecollecties met naadloze sportkleding die als een tweede huid aanvoelt. Zo brachten ze “het beste van twee werelden” samen, zegt Silvia Azzali, commercieel directeur bij Wolford: “Onze vrouwelijke touch en comfortabele naadloze kleding, en de kennis in hoogwaardige sportkleding van Adidas.”

De eerste collectie, getiteld Studio Motion, is vanaf 2 november te koop op de website van Adidas en in enkele geselecteerde Wolford-verkooppunten. De tweede, Sheer Motion, wordt rond 4 januari verwacht. Beide collecties zijn volgens Wolford en Adidas door de eighties en nineties geïnspireerd en zullen hoogkwalitatieve stukken bevatten met een shiny finish die de rondingen van de drager complimenteren.