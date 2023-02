Studie van Harvard onthult het geheim om sympathiek over te komen. “Het is erg simpel”

Overkomen als een sympathiek, sociaal en charmant persoon. Dat willen we allemaal, toch? Wetenschappers van Harvard gingen op zoek naar dé manier om likeable over te komen. Ze baseerden hun onderzoek op duizenden gesprekken tussen mensen die elkaar leerden kennen, hetzij in online chats, hetzij tijdens speeddates.

Wat blijkt? Mensen die in de online chats meer vragen stelden, lieten een betere eerste indruk achter bij hun gesprekspartners. Bij de speeddaters zagen de onderzoekers iets gelijkaardigs: als mensen meer vragen stelden, steeg de kans op een tweede date.

Oprechte interesse is de weg naar iemands hart

De reden hiervoor is eenvoudig: we willen allemaal het gevoel hebben dat iemand in ons geïnteresseerd is. Als je oprechte interesse in iemand toont door hem of haar vragen te stellen over zijn leven, gedachten en gevoelens, verschuif je de focus van het gesprek van jezelf naar de ander. En zo win je ze voor je.

Quote Begin met vragen over hun woonplaats, hobby’s of huisdieren. Ga dan pas over op meer intieme vragen.

Toch zit er een addertje onder het gras. De volgorde van de vragen die je stelt is cruciaal voor het bepalen van hun reactie. Spring dus niet meteen in diepe, persoonlijke vragen. Volgens de wetenschappers is het beter om eerst een band op te bouwen door te beginnen met eenvoudige en lichte vragen, zoals vragen over hun woonplaats, hobby’s of huisdieren. Ga dan over op meer intieme vragen.

Vervolgvragen zijn trouwens een grote troef. Hoe dieper je graaft, hoe meer je toont dat je geïnteresseerd bent in de persoon met wie je praat. Extra vragen openen ook de ruimte voor een echt gesprek tussen jullie, in plaats van een snelle of ongemakkelijke uitwisseling van vragen en antwoorden.

Enkele voorbeelden van vervolgvragen: “Kun je me meer vertellen over...?” “Waarom denk je dat?” “Wat bedoel je met...?” “Hoe zit het met jou?”

Nog een extra tip: voer het gesprek op een ontspannen en vriendelijke toon. Hou het niet te formeel. Je wil niet overkomen als een interviewer, maar als iemand die de ander graag beter wil leren kennen.

Kortom, sympathiek zijn is geen persoonlijkheidstrek waar alleen de lucky few mee geboren worden. Iedereen kan het leren. Het geheim is erg simpel: stel veel vragen. En ergens is dat logisch. Want veel over jezelf praten, hoe bewonderenswaardig je prestaties of kennis ook zijn, is niet de beste strategie. Richt je aandacht op de ander en let the magic happen.

