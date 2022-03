Studie legt ongelijke rechten in de slaapkamer bloot die mannen vaker laten klaarkomen dan vrouwen

Ongelijke seksuele rechten

Zo ook Verena Klein en haar collega’s van de University of Michigan. Hun onderzoek, dat werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Social Psychological and Personality Science’, maakt heel wat duidelijk over hoe wij denken over orgasmes. Op de vraag van de wetenschappers welk geslacht er het meest plezier beleeft tijdens heteroseksuele vrijpartijen, antwoordden de deelnemers duidelijk: de man geniet het meest van seks, de vrouw is vooral een ‘leverancier van seksueel genot’. En op de vraag wie het meest recht heeft op een orgasme, mannen of vrouwen, antwoordde de meerderheid mannen.