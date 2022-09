Studeren op latere leeftijd: goed of slecht idee? “Er zijn andere uitdagingen dan in jouw studententijd”

Opnieuw met je neus in de (studie)boeken gaan zitten? Voor sommige volwassenen is het een droom. Ook Pedro (45) verlangt ernaar om opnieuw te studeren, maar hij twijfelt of hij nog zoveel nieuwe informatie kan opnemen.

“Goed dat je opnieuw wil studeren!”, zegt Dr. Elke Geraerts, CEO van Better Minds at Work. “We leven namelijk in een tijd waar we niet kunnen leunen op het diploma dat we ooit behaalden. Door de digitale transformatie moeten we als mensen nu veel meer bijscholen dan vroeger. Op de vraag of je brein het aankan, kan ik een positief antwoord geven: ja! Onze hersenen zijn heel plastisch: je kan je brein altijd opnieuw trainen, zoals je dat ook met je spieren kan in de sportschool. Wellicht zijn er wel andere uitdagingen dan in jouw ­studententijd.”