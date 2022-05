Studenten creëren beha die meegroeit van A-cup naar C-cup: “Helpt meisjes in de puberteit”

De ‘Perfect Fit®’ — zo heet de innovatieve beha — zag nog maar net het levenslicht of ze valt al in de prijzen. Met hun creatie slepen vijf studenten handelswetenschappen van de Universiteit Hasselt immers de prijs in de wacht voor beste Small Business Project van de organisatie Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo). Arkaï heet hun start-up waarmee ze al sinds september aan de slimme bustier werken.

“Met de Perfect Fit® willen we jonge meisjes de ruimte geven om verder te groeien in hun puberteit”, zegt studente Shaline Franssen aan TV Limburg. “Op die leeftijd moet je heel vaak een nieuwe beha kopen. En dat is zonde”, vult studente Sabrine Mol aan. “Met onze beha kom je op lange termijn veel goedkoper uit.”

Gedaan met beha’s in de vuilnisbak

Het bijzondere kledingstuk heeft een richtprijs van 50 euro en bestaat uit gerecycleerd polyester: een stof die van gerecycleerde petflessen gemaakt wordt en dus lief is voor het milieu. Plus, de stof is stevig, maar erg rekbaar. Samen met de keuze om maar een halve beugel in de beha te verwerken, zorgt dat ervoor dat de bustier zowel een A-cup, een B-cup als een C-cup kan omvatten, zonder in te boeten aan ondersteuning. Ook in die zin is het item dus duurzaam, want jonge meisjes die de Perfect Fit® dragen, hoeven tijdens hun puberteit niet meer telkens een nieuwe beha te kopen, waarna de vorige de vuilnisbak in moet.

Om hun idee werkelijkheid te maken, verzamelden studenten Laura, Sabrine, Shalina, Wout, Kaan en Berdien advies bij externe lingerie-experten en een bedrijf in Amsterdam. Het is ook samen met dat bedrijf dat ze de productie van de beha zullen opstarten, nu ze de hoofdprijs van Vlajo gewonnen hebben. Die omvat onder meer 500 euro om te investeren in hun creatie.

Te koop bij JBC

Wie wil, kan de beha dus voorbestellen via de website van Arkaï. Over enkele weken gaan de studenten dan over op productie. Interesse is er alvast: de studenten konden al dertig voorbestellingen noteren. “En in augustus mogen we onze beha verkopen in drie filialen van JBC”, zegt CEO van Arkaï Laura Stefani. In de toekomst willen de bollebozen hun beha nog upgraden tot de Perfect Fit® 2.0, met een volledig verstelbare beugel. “Zodat we onder meer ook zwangere vrouwen of mensen wiens gewicht erg schommelt, kunnen helpen”, zegt Wout.

