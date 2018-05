Stromae & Coralie: twee handen op één buik NINA

05 mei 2018

09u05 2 Nina Het zijn mooie tijden voor Paul Van Haver (33), Stromae, en zijn echtgenote Coralie Barbier (33). Hun modemerk Mosaert wordt steeds groter: de vijfde capsulecollectie telt zelfs meubelen en huisgerief. Bovendien verwacht het koppel binnenkort een eerste kindje. Twee geliefden, twee creatieve handen op één buik. «Wij maken nooit ruzie.»

My best friend, my love, my person. Dat is hoe Coralie Barbier (33) haar Paul Van Haver (33) in drie woorden samenvat. De sympathieke modeontwerpster en styliste mag zich sinds 2015 mevrouw Stromae noemen en begroet ons die dag enthousiast in de bureaus van Mosaert in Anderlecht. «Wat leuk om je te ontmoeten», lacht ze. Ze ziet er stralend uit, in haar witte Emporio Armani-T-shirt en nauw aansluitende hogetaillebroek.

Ook Paul schudt ons niet veel later vriendelijk de hand, gehuld in een oversized bordeaux sweater. Zijn gezicht oogt wat voller dan voordien en hij ruilde zijn korte coupe enige tijd geleden in voor een manbun. Hij zet zich naast Coralie, maar zal de hele tijd een tikje achteroverleunen, alsof hij wil aangeven: als het gaat over Mosaert – het creatieve merk dat hij samen met onder meer Coralie en zijn halfbroer Luc Junior Tam runt – hoeft hij niet met alle aandacht te gaan lopen. Dat hij meer dan trots is op zijn wederhelft, steekt hij tijdens het interview niet onder stoelen of banken: «Ik sta waar ik vandaag sta dánkzij Coralie.»

Je hebt 7% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN