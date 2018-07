Strijken zonder strijkijzer: zo begin je eraan Margo Verhasselt

03 juli 2018

11u05 0 Nina Als jij tot een van de vele gelukkigen behoort die een van de komende dagen op vakantie vertrekt, komt het volgende dilemma misschien bekend voor. Je boekte een vliegtuigticket naar de zon en voor je strijkijzer is geen plaats meer. Dan maar twee weken met gekreukte jurkjes rondlopen? Dat hoeft niet per se. Applausje voor deze manieren om te strijken, zonder strijkijzer.

Rol je kleding op

Mogen er veel topjes en T-shirts mee op reis? Dan kan je in dit geval beter voorkomen dan genezen. De beste manier om kreuken te voorkomen is door je kleding op te rollen. Daarnaast bespaar je met deze aanpak ook nog eens super veel plaats in je koffer, win-win!

Stijl je halskraag

Niet alleen je haren kunnen er beter uitzien als je er even met de stijltang doorgaat, je kan het toestel ook gebruiken om snel vouwen en kreukels uit je halskraag te halen. Opgepast: zorg wel dat je eerst alle restanten van haarproduct op de keramische platen hebt verwijderd - anders kan het weer linea recta richting wasmand - en hou rekening met de temperatuurstand (katoen: hoge temperatuur, zijde: lage stand).

Druk met een handdoek

Je kan een warme en vochtige handdoek gebruiken om diepe en hardnekkige kreuken uit kleding te krijgen. Leg het kledingstuk op een vlakke ondergrond en duw met de handdoek de kreuken weg. Laat daarna het kledingstuk nog even drogen op een kapstok.

Blaas je jurk droog

Wist je dat je plaatselijke kreukjes en vouwtjes in een mum van tijd kan wegwerken met hete lucht? Het enige dat je nodig hebt is je haardroger. Hou de haardroger wel op een paar centimeter afstand zodat je kledingstuk niet verbrandt.

Stoom kleren in de douche

Sluit alle ramen en deuren in de badkamer en hang je kleren aan de douchestang of net buiten de cabine. Doorloop vervolgens je gebruikelijke routine. Neem een douche, scheer je benen, scrub de zonnecrème van je huid.. En vijftien minuten later zien je kleren er weer als nieuw uit.

Drogen met ijsblokjes

Het klinkt misschien gek, maar het werkt wel degelijk. Gooi een gekreukt T-shirt samen met wat ijsblokjes in de drooggkast en laat het een paar minuten drogen op een hoge warmtestand. Het ijs zal smelten en stoom worden waardoor je kleren weer naar buiten komen.

Stomen met een theepot

Deze methode werkt het beste voor kleine kreukjes. Laat water koken, en hou vervolgens de vouw boven de tuit van de theepot. De geconcentreerde stoom maakt je T-shirt in geen tijd weer kreukvrij.