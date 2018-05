Streamingdiensten kunnen een negatief effect hebben op ons seksleven Margo Verhasselt

Het is een herkenbaar scenario: jij en je lief volgen samen een serie en de hel breekt los wanneer een van jullie een aflevering zonder de andere bekeken heeft. Samen achter de buis zitten kan een goede manier zijn om wat extra tijd met elkaar door te brengen. Al toont een nieuwe studie aan dat het niet dé beste manier is om jullie band te versterken op lange termijn.

Netflix en chill, het fenomeen waarbij we na - of zelfs tijdens - het kijken van een serie samen in bed duiken. Het is bekend en haast iedereen lijkt het te doen. Positief voor je seksleven en je relatie zou je denken, maar niets is minder waar. De universiteit van Lancaster toont nu aan dat de streamingdiensten een negatief effect kunnen hebben op ons seksleven.

Een tijdje terug was de populairste tijdstip waarop we een beroep deden op de streamingdiensten tussen 20 en 22 u 's avonds. Maar nu wordt dat alsmaar later: tussen 22 en 23 u. Wat wil zeggen dat mensen de series vaker mee naar bed nemen dan hun partner en meteen in slaap vallen in plaats van elkaar nog wat aandacht te geven.

Seks opnieuw een prioriteit maken in jullie relatie? Plan de binge-watch tijd dan vroeger op de avond in.