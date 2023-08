Strakke jurken, topjes en bikini’s die je ‘squoobs’ geven zijn een trend. “Hét teken van vrouwelijkheid”

Geplette borsten in een jurk of topje, niet flatterend? Toch wel, hoor, vindt Hollywood, waar de ‘squoob’ nu op veel rode lopers te zien is. Hoe draag je de bizarre trend en is die wel gezond voor de boezem? Onze moderedacteur en een borstweefseltherapeute reageren. “Vroeger associeerde men het met vrouwen van ‘lichte zeden’.”

Gespot bij onder meer Sydney Sweeney, Dua Lipa, Bella Hadid, Hailey Bieber, Cardi B, Beyoncé en de Queen of Pop zelve, Madonna: de ‘squoob’, een samentrekking van de Engelse woorden squeeze en boob. Oftewel een bikini, jurkje of topje dat je borsten bijeen knijpt, de nieuwste modetrend in celebrityland.

“Borsten zijn al een tijd helemaal terug. We zagen bijvoorbeeld ook al de sideboob en de underboob”, zegt modejournalist David Devriendt.

Van realityprogramma’s tot op de catwalk en de rode loper

“Vrouwen accentueren hun borsten doorheen de geschiedenis al langer met kleding. In het Georgiaanse tijdperk (van 1790 tot zo’n 1837, red.) speelde de buste bijvoorbeeld een heel belangrijke rol”, vertelt Devriendt.

“De vrouwen inspireerden zich toen op de stijl van de Grieken en de Romeinen: de snit van hun jurken plette en duwde de borsten soms tot bijna tegen de kin. Hierdoor zag hun buste er veel voluptueuzer uit en eiste die alle aandacht op. Mede dankzij de Netflix-series ‘Bridgerton’ en ‘Queen Charlotte: A Bridgerton Story’ zijn diezelfde korsetten nu weer in de mode.”

“Ook in de jaren 50, 60 en 70, de gouden jaren van Hollywood, zag je de ‘squoob’ soms. Kijk bijvoorbeeld naar Hollywooddiva Liz Taylor. In 1995 zag je dan op de catwalk van Versace jurken die de borsten pletten. Niet zo extreem als nu, maar toch. Paris Hilton droeg in die tijden ook heel diepe decolletés, en prinses Diana deinsde evenmin terug van een strakke jurk.”

Een paar jaar geleden waren grote billen het schoon­heids­ide­aal, nu ligt de aandacht weer meer op de borsten David Devriendt, Moderedacteur

“Vanaf de jaren 2000 kenden de sideboob en underboob dan weer hun opmars”, zegt Devriendt. “En nu zien we zelfs combinaties. Je kan tegelijk een underboob en een squoob tonen. Je merkt ook dat veel merken, maar evengoed de media borsten weer meer in de kijker zetten.”

“Je zag het al op de catwalks van merken als Versace, Nensi Dojaka of Miu Miu. Of denk aan de top die niet meer dan een veer was, van ontwerper Ludovic de Saint Sernin voor Ann Demeulemeester. Maar ook realitysterren in programma’s als ‘Too Hot Too Handle’ en ‘Love is Blind’ gaven de populariteit van de squoob echt een boost.”

Er wordt vrouwen zo een nieuw schoonheidsideaal voorgeschreven, merkt de moderedacteur op. “Grote billen zijn een tijdlang hét ideaalbeeld geweest. Denk aan J.Lo of de Kardashians. Met de squoob ligt de aandacht nu weer meer op de borsten. Dat heeft een sexy, erotische uitstraling: hét epitoom van vrouwelijkheid.”

In de nasleep van #metoo en de baas over eigen lichaam willen zijn, lijken vrouwen tegenwoordig meer te willen experimenteren met korsetten en naked dresses. “Vooral een slanke taille met grote borsten, denk aan de afgevallen Kim K, is nu het nieuwe schoonheidsideaal. En een squoob is dé manier om de borsten te accentueren.”

“Maar het is niet omdat iets trendy is, dat we dat ook massaal moeten volgen”, benadrukt Devriendt. Want alles is relatief. “Geplette borsten hadden vroeger een eerder slonzig imago en associeerde men met meisjes van ‘lichte zeden’. Plus, celebs moeten vandaag constant checken of er zeker geen tepel te zien is. Zo comfortabel is het niet.”

Niet zo comfortabel. En ook niet zo gezond? Dit zegt een borstweefseltherapeute

“Een tiental minuten in zo’n jurk of topje rondlopen kan geen kwaad”, aldus Leen Steyaert, borstweefseltherapeute en auteur van ‘Over borsten’. “Een hele dag is al een ander verhaal.”

Borsten moeten kunnen wiebelen om schadelij­ke stoffen af te voeren Leen Steyart, Borstweefseltherapeute

“Borsten zijn slecht doorbloed. Daardoor kunnen ze schadelijke stoffen niet goed afvoeren. Dat doen de lymfeklieren in de oksels, maar dat kan alleen als je je borsten laat wiebelen. Een hele dag een beha dragen is dus ook niet goed.” Dat kan er bovendien voor zorgen dat je sneller hangende borsten krijgt. “Nog een nadeel van die slechte bloeddoorstroming: je borsten gaan er pijn van doen.” Is die decolleté dat waard?

