Strak en sexy: deze zomer staat in het teken van ‘revenge dressing’ of ‘wraakmode’

Deze zomer doet ‘revenge dressing’ of ‘wraakmode’ opnieuw haar intrede. Schrik dus niet als je veel meer strakke, sexy silhouetten ziet op straat of op sociale media, want de Instagramhashtag #revengeshopping viert hoogtij. “September zal meer dan ooit voor ‘back to work’ staan. Op modevlak gaan veel mensen dan uit hun schulp komen”, reageert onze modejournalist David Devriendt.

Casual, comfortabele kleding was de norm tijdens de pandemie. We kwamen nog maar amper het huis uit, dus we bezweken massaal voor losse broeken, oversized truien en zachte pantoffels. Maar nu de vaccinaties lopen als een trein en de vrijheid stilaan openligt, maakt het modebeeld een radicale ommezwaai. Onze outfits mogen weer onthullend zijn, sexy zelfs, en vooral héél uitbundig.

“Langzaamaan is updressen aan de orde”, bevestigt onze modejournalist David Devriendt. “Logisch, want de restaurants zijn weer open, er worden meer huwelijken georganiseerd, sommige festivals mogen in beperkte mate doorgaan ... Kortom, er zijn meer gelegenheden om ons op te kleden. September zal meer dan ooit voor ‘back to school’ en ‘back to work’ staan. Op modevlak gaan veel mensen dan uit hun schulp komen. In het stadsbeeld zie je de trend nu al op gang komen. Vooral in de vorm van glamoureuze accessoires - denk aan grote ringen, oorbellen met franjes, opvallende handtassen of gouden schoenen met pailletten.”

De ultieme middelvinger

Die nieuwe stijl past perfect bij het idee dat er een summer of love aan de gang is en dat de roaring twenties zich opnieuw hebben ingezet. Sneakers worden ingeruild voor hoge hakken, leisurewear voor mini-jurken, blote buiken en diepe decolletés. Er bestaat zelfs een term voor: revenge dressing, of wraakmode als ultieme middelvinger naar Covid-19 en het feit dat we maandenlang slonzig moesten binnenzitten.

Helemaal nieuw is het woord niet. Prinses Diana introduceerde het begrip enkele jaren geleden. In 1994 verscheen ze namelijk op een feestje, georganiseerd door de Londense Serpentine Galleries, in een korte, zwarte off-shoulder jurk die flink wat decolleté toonde. Knap en elegant, maar niet conform het Britse koninklijke kledingprotocol. Diezelfde avond werd er op tv een documentaire uitgezonden, waarin prins Charles vertelde dat hij tijdens zijn huwelijk was vreemdgegaan. Volgens velen was de jurk dan ook een bewuste keuze, alsof lady Di wou zeggen: ‘kijk eens wat je laat liggen’.

Prinses Diana in de 'revenge dress'.

Blote buik

Flash forward naar 2021. Blijkbaar waren designers erop voorbereid dat er stilaan een einde zou komen aan de vervloekte pandemie, want zomercollecties zitten vol met gewaagde kledingstukken. Het schoolvoorbeeld is de zogenaamde midriff floss. Dat zijn kledingstukken, zoals een broek of superkorte top - met touwtjes die rond een blote buik gewikkeld zijn. Franse modeontwerper Jacquemus maakte er een paar, net als de Australische ontwerper Christopher Esber of grote namen als Versace en Michael Kors.

De mode postcorona is niet alleen meer naakt en sexy, maar ook bijzonder feestelijk. Dat maakt Lyst bekend, een belangrijk mode-platform dat in de gaten houdt wat mensen wereldwijd opzoeken, aanklikken en liken. Zo stelde het platform vast dat er beduidend meer gezocht wordt naar hoge hakken en poepsjieke jurken. Luxe e-tailer Mytheresa merkte dezelfde tendens op. “Op onze site verkopen we sowieso een mix van minimalistische items en meer feestelijke kledingstukken. Tegenwoordig verkoopt vooral dat laatste heel goed”, vertelt hoofd inkoop Tiffany Hsu via mail. “Hoe meer we naar het normale leven terugkeren, hoe meer dat onze klanten zin krijgen om zich op te tutten.”

En ook op Instagram zien we die trend weerspiegeld. Onder de hashtags #revengeshopping en #revengedressing zijn honderden voorbeelden verzameld van mensen die stoefen met extravagante outfits. Een voorbeeld is de Belgische influencer en ex-presentatrice Tiany Kirilove. Zij pakte online uit met een bijzonder kleurrijke outfit en witte laarzen met een hak.

“Ja, die revenge dressing komt er echt aan”, knikt David instemmend. “Maar het is niet voor iedereen. Je ziet het vooral bij mensen die budget hebben en in een feestelijke stemming zijn. Mensen die hard geleden hebben onder de coronacrisis, bijvoorbeeld op financieel vlak, zullen er niks aan hebben.”

Bovendien gaat comfort er niet volledig uitgaan, zegt hij nog. “We hebben ervan geproefd. Volledig loslaten willen we niet. Er zal dus een mengelmoes zijn van de twee. We zullen veel vrouwelijke silhouetten zien - bijvoorbeeld bodycon dresses, minirokken of blouses met statementmouwen - maar dan in zachte materialen. Sexy en glamoureus, maar aangenaam en voor elke dag.”

Heel concreet: hoe kleed je je om wraak te nemen op corona? Je kan een voorbeeld nemen aan Tiany en gaan voor uitbundige kleuren, maar strak en hooggehakt kan ook. Voel je je goed bij een vleugje naakt? Helemaal prima. Zolang het maar glamour en een zekere sexy vibe uitstraalt. Onderstaande beelden van Belgische en internationale influencers bieden alvast voldoende inspiratie.

