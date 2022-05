Stop met ‘sorry’ zeggen op de werkvloer. Carrièrecoach geeft 4 alternatieven

In een werkomgeving is het belangrijk om je fouten in te zien en te corrigeren. Maar je alsmaar verontschuldigen doet meer kwaad dan goed. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat vooral vrouwen vaak onnodig hun excuses aanbieden voor zaken die buiten hun controle liggen of niet hun schuld zijn. Je leidinggevende kan dat beschouwen als een tekort aan zelfvertrouwen of een gebrek aan authenticiteit.

1. Sorry dat ik te laat ben

Te laat komen is in de zakenwereld not done, maar het kan gebeuren. In plaats van sorry te zeggen, kun je het volgens Sam beter anders formuleren: “bedankt om op me te wachten, ik waardeer je geduld.” Je erkent dat je je collega’s liet wachten, wat beleefd is. En toch straal je nog altijd zelfvertrouwen uit.