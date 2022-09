Stomende scènes én betaalbaar: erotische stationsromans zijn steeds populairder, ook bij jongeren

Kunst & Literatuur Ibe Rossel (22) schrijft boek vol levensles­sen van Shakespea­re en co: "Tinder verschilt niet zoveel van de literaire klassie­kers"

Wat kunnen we anno 2021 nog opsteken van schrijvers van lang geleden, zoals Shakespeare of Jane Austen? Belangrijke levenslessen volgens Ibe Rossel, een jonge Gentse met een zwak voor - en intussen een master in - Engelse literatuur. In 'Shakespeare kent me beter dan mijn lief' linkt ze literaire klassiekers aan het (jongeren)leven van vandaag, ja zelfs aan Tinder, Beyoncé en 'Temptation Island'. “Je kunt evenveel plezier beleven aan een realityshow als aan een Shakespeare-toneelstuk.”

24 juli