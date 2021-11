Stijlvol en praktisch: deze crossbody handtassen zijn ideaal voor de herfst

Op citytrip wil je natuurlijk net zo hip voor de dag komen als je vakantiebestemming. Een handtas die je schuin over de borst draagt voorziet je outfit meteen van een dosis stijlvolle nonchalance. En dat is niet het enige voordeel van een crossbodytas. De praktische must-have is ruim genoeg voor je smartphone, portefeuille en andere essentials én biedt meteen de nodige bescherming. Een exemplaar met handige ritssluiting geeft pickpockets geen kans. Bovendien spaart een crossbodytas je schouders én heb jij handen vrij zodat je ongestoord kan slenteren over een zonnige boulevard, shoppen en genieten.

Cool cognac

Een ruime, beige crossbodytas mag niet in je handtassencollectie ontbreken. Je combineert ze moeiteloos met elke outfit én draagt ze net zo graag tijdens je citytrip als thuis. In een hip structuurleder, met speelse franjes of een tijdloos design? Aan jou de keuze! Deze toppers zijn ruim genoeg voor al je essentials én een stratenplan. Twijfel je toch over het formaat? Stop er dan gewoon een opvouwbaar tasje in om eventuele onverwachte aankopen snel in op te bergen. En route!