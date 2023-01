Stijlvol en betaalbaar op de latten: styliste Marieke tipt de mooiste skimode

Vaarwel, curtain bangs. ‘Wednesday’ en ‘Emily in Paris’ brengen de pony terug. “Iedereen kan dit laten knippen”

“Wedden dat iedereen binnenkort weer een pony vraagt?” Bekende BV-kapper Jochen Vanhoudt is overtuigd: dit kapsel maakt een comeback. En dat heeft alles te maken met twee populaire Netflix-series, ‘Wednesday’ en ‘Emily in Paris’. Krijg je ook zin om de schaar in je haar te zetten? Bezint eer ge begint, waarschuwt de kapper, die alle essentiële info op een rijtje zet.

27 december