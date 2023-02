Stiekem je condoom uitdoen of 'stealthing’ is strafbaar. Advocaat: “Er is wel één probleem”

In Nederland staan twee mannen terecht voor ‘stealthing’, de praktijk waarbij een sekspartner ongevraagd een condoom uitdoet. Is dat ook in ons land strafbaar? Strafrechtspecialist Erik Schellingen van Advocaat.be geeft uitleg. “Het is niet omdat iemand A wil doen, dat ze B ook zien zitten.”

In Nederland moesten vandaag twee mannen voor de rechtbank verschijnen. Ze worden beschuldigd van stealthing. Of: tijdens het vrijen stiekem het condoom uitdoen. Beide mannen worden vervolgd voor verkrachting, omdat het fenomeen stealthing nog niet opgenomen is in de Nederlandse wet. “Ik hoop dat we over een paar jaar op deze zaak terugkijken en denken: jeetje, wat heeft het lang geduurd voor dit strafbaar was”, reageert de aanklager.

Ook bij ons is stealthing nog een relatief onbekende term. Maar stilaan komt er meer aandacht voor deze vorm van seksueel geweld. In 2021 is er in de staat Californië bijvoorbeeld een wet ondertekend die stealthing verbiedt. “De gevolgen ervan zijn niet te onderschatten”, zei parlementslid Cristina Garcia destijds.

Volledig scherm Strafrechtspecialist Erik Schellingen. © rv

Slachtoffers zijn vaak bang voor soa’s of zwangerschappen, maar hebben ook het gevoel dat ze misleid of misbruikt zijn. Dankzij de nieuwe wet zal het makkelijker zijn om daders ter verantwoording te roepen en een schadevergoeding te eisen. “Nu is stealthing niet alleen immoreel, maar ook illegaal”, zegt Garcia.

In de Belgische wet is stealthing wel al eens ter sprake gekomen

In België is de juridische kant lange tijd een beetje flou geweest. Dat vertelt Erik Schellingen, advocaat, strafrechtspecialist en bestuurder bij Advocaat.be (ook bekend als de Orde van Vlaamse Balies). “Ons strafwetboek is zeer oud, het dateert nog uit de tijd van Napoleon”, zegt hij. “In dat oude strafwetboek staat stealthing nergens apart of nadrukkelijk vermeld.”

Quote In mensentaal: het is niet omdat je een blowjob wil geven, dat je ook automa­tisch toestem­ming geeft voor andere seksuele handelin­gen. Erik Schellingen, advocaat, strafrechtspecialist

“In 2007 is wel een gelijkaardig thema behandeld. Een slachtoffer had ingestemd met orale seks, maar niét met vaginale en anale penetratie, dus die persoon sprak van een verkrachting. Het Hof van Cassatie gaf het slachtoffer gelijk. In mensentaal: het is niet omdat je een blowjob wil geven, dat je ook automatisch toestemming geeft voor andere seksuele handelingen. Of: het is niet omdat je A wil doen, dat je B of C ook ziet zitten”, stelt Schellingen.

“Daarnaast is enkele jaren geleden een artikel over stealthing verschenen in de Juristenkrant. Daarin stond dat stiekem het condoom verwijderen een soort van verrassing of list is.”

Stealthing valt sinds juni 2022 onder de definitie van verkrachting

Gelukkig is er sinds kort meer duidelijkheid. Want de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) heeft het seksueel strafrecht bijgewerkt en de 21ste eeuw ingeloodst, zegt Schellingen. “Sinds juni 2022 is het nieuw seksueel strafrecht geldig. Toestemming of consent staat daarin centraal. Er wordt expliciet gezegd dat toestemming op elk moment ingetrokken kan worden, voor of tijdens de seksuele handeling. Dat impliceert dat stealthing onder de definitie van verkrachting valt en strafbaar is.”

“Wil een slachtoffer van stealthing een klacht indienen? Dan wordt een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek gestart, gevolgd door een verhoor en eventueel een forensisch onderzoek waarbij men nagaat of er verwondingen zijn. Een rechter zal oordelen of de feiten voldoende bewezen zijn, waarna een straf kan volgen”, legt Schellingen uit.

Quote Het is héél moeilijk om te staven dat je eerst toestem­ming gaf voor een seksuele handeling, maar dat je die later hebt ingetrok­ken. Erik Schellingen, advocaat, strafrechtspecialist

“Het probleem zit ’m in het bewijs. Het is héél moeilijk om te staven dat je eerst toestemming gaf voor een seksuele handeling, maar dat je die later hebt ingetrokken. Dat is niet zo evident. En bij twijfel wordt de verdachte vrijgesproken.”

Als de schuld van de dader wel bewezen wordt, riskeert hij momenteel een celstraf van zes maanden tot tien jaar. Die celstraf kan nog oplopen als er verzwarende omstandigheden zijn. Hoe jonger het slachtoffer, bijvoorbeeld, hoe zwaarder de straf. “Een duidelijke boodschap die het belang van wederzijdse toestemming bij seks onderstreept”, concludeert Schellingen.

Lees ook: