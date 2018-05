Stewardessen verklappen wat je moet dragen voor een upgrade naar eerste klas



Liesbeth De Corte

09 mei 2018

16u52 1 Nina Wil je eens in eerste klasse vliegen, maar laat je bankrekening dat niet meteen toe? Met een beetje geluk en de juiste outfit kan je toch gratis en voor niets een upgrade krijgen.

Je hebt meer beenruimte, je kan je stoel verzetten zodat je lekker languit kan liggen, er is geen vervelende achterbuur, je hebt een groter tv-scherm, het eten is véél lekkerder en je kan kiezen tussen meer (alcoholische) drankjes. De voordelen van business class zijn legio.

Jammer genoeg moet je voor die leuke extraatjes veel geld neertellen. Alhoewel. Als niet alle plaatsen bezet zijn, kan je met wat geluk een upgrade krijgen. Drie factoren spelen daarbij een belangrijke rol: je moet alleen reizen, geregisteerd zijn bij een frequent flyer programma én netjes gekleed zijn.

Vooral dat laatste is opmerkelijk. Als we een lange vlucht voor de boeg hebben, heisen we ons eerlijk gezegd het liefst in een comfortabele broek. Maar wie toch kans wil maken op een upgrade, doet dat blijkbaar beter niet. “Je outfit kan zeker en vast je kansen op een upgrade vergroten”, vertellen verschillende stewardessen aan de lifestylesite Who What Wear. Over één ding zijn ze het eens: leggings, jeans en joggings zijn een no-go.

Wat je dan wel moet doen? “Je moet deftig, maar simpel gekleed zijn. Geef de indruk dat je vaak reist, maar overdrijf ook niet met designerkledij”, zegt een van de stewardessen. “Geloof me, het werkt.” Deftig en simpel, voor vrouwen betekent dat blijkbaar een strakke zwarte broek met een blazer of een kleedje. Ook een cashmere trui of losse blouse zijn een goed idee. Voor mannen is het wat gemakkelijker: zij zijn gesteld met een chino en T-shirt.

Je kan maar proberen natuurlijk. En wie zich tijdens de vlucht toch comfortabel wil nestelen op z’n stoel, kan nog altijd een extra outfit meenemen en zich omkleden op het vliegtuig.