Steve Jobs moest het weten: de klassieke coltrui is deze winter de ster van jouw outfit

‘Gucci Gang, Gucci Gang’? Het merk dat vermeld wordt in 22.705 verschil­len­de liedjes viert haar 100-jarig bestaan

7 oktober Muziek en mode - het zijn twee domeinen die hand in hand gaan. Maar als er één merk is waarbij dat écht van toepassing is, is het wel Gucci. Het luxehuis is synoniem met cool - en dat heeft het onbetwistbaar te danken aan de popcultuur en met name rappers - maar het was niet altijd rozengeur en maneschijn. Ter ere van de honderdste verjaardag komt creative director Alessandro Michele met een ‘Gucci 100'-collectie en -campagne op de proppen die de rijke geschiedenis van het merk én de succesvolle invloed van muziek eren.