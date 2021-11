Sterren, seksspeeltjes en curvy modellen: Gucci viert 100ste verjaardag met opvallende modeshow

Voor het Dolby Theater in Hollywood, waar de Oscars uitgereikt worden, troepten sterren dinsdag samen voor een andere reden: de ‘Love Parade’ van Gucci. Met die modeshow vierde het luxemerk zijn honderdste verjaardag en dat zal de wereld geweten hebben. Met honderdvijftien extravagante looks, wereldsterren en plussize modellen op de catwalk, grote boa’s, netkousen en seksspeeltjes als accessoires. Als het van Gucci afhangt, dragen we de komende maanden allemaal waar we zin in hebben, hoe gek ook.

Gucci’s handelsmerk was altijd al more is more. Geen wonder dus dat het luxemerk voor zijn grote verjaardagsfeest, en meteen ook zijn allereerste show in real life sinds februari 2020, alles uit de kast haalde.

De locatie alleen al maakte toeschouwers sprakeloos. Voor de gelegenheid zette het label meerdere straatblokken van de iconische Hollywood Boulevard in Los Angeles af. De Walk of Fame borstelden ze netjes af, met gigantische lampen werd de hele boulevard verlicht terwijl nummers van Björk luid door de straten galmden. Het publiek mocht plaatsnemen aan weerszijden van het voetpad, in regisseursstoeltjes. Op de guestlist prijkten alleen maar de grootste namen, natuurlijk: denk aan Gwyneth Paltrow, Miley Cyrus, Billie Eilish, Lizzo, Dakota Johnson en Serena Williams.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm (v.l.n.r.) Gwyneth Paltrow, Billie Eilish, Serena Williams en Miley Cyrus. © Photo News / Getty Images

‘Home Alone’-ster in hawaïhemdje

Maar wat er zich op de catwalk afspeelde, was zowaar nog indrukwekkender. Ook tussen de honderdvijftien modellen waren heel wat bekende gezichten te spotten. Acteur Jared Leto verscheen in een blazer, met een grote opabril op. Zangeres Phoebe Bridgers in een lange, zwarte jas met boots van slangenleer. Actrice Jodie Turner-Smith in een knalrode, Muppets-achtige jas. Maar grote verrassing was acteur Macaulay Culkin, ster van de ‘Home Alone’-films, die op z’n dooie gemak in een vakantieproof ensemble met hawaïhemdje verscheen.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Jared Leto, Jodie Turner-Smith en Macaulay Culkin. © Photo News

Ook noemenswaardig: voor het eerst liepen er plussize modellen mee in een Gucci-show. De roodharige Texaanse Tess McMillan claimde zo haar plek in de modegeschiedenisboeken, in een lichtroze satijnen jurk met boa en tiara.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Links: Tess McMillan. © Photo News

Boa’s en bontkragen

De kleding zelf schreeuwde vintage Hollywoodglamour. Gucci's creatief directeur Alessandro Michele had zich naar eigen zeggen laten inspireren door de verhalen van zijn moeder, die in de Hollywoodiaanse filmindustrie gewerkt had. Alles kon en alles mocht, zolang het maar hoofden deed draaien. Wie nog outfitinspiratie zoekt voor de komende feestdagen en niet wegdeinst van (heel) opvallende looks: neem er een notitieboekje bij.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Photo News

Zo’n beetje de helft van de outfits kwam met véél veren of bont. Grote boa’s, pluimige jassen, bontkragen: hoe meer, hoe beter. Er was veel satijn, kant en fluweel, en lange jurken kwamen in flinterdunne stoffen die glitterden in de spotlights. De ensembles deden denken aan Marilyn Monroe, Rita Hayworth, Elizabeth Taylor en Cleopatra. Accessoires waren essentieel en opvallend. We spotten grote cowboyhoeden, zonnebrillen bezet met kristallen, netkousen of panty’s bezaaid met sterren, tiara’s en korte en ellenbooglange handschoenen. Nog verrassender was dat seksspeeltjes volgens Michele blijkbaar ook perfecte accessoires kunnen zijn. Leren tepelcovers, een halsketting met een buttplug, een armband met anale kralen: noem het, euh, bedroom chic.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Photo News

Alessandro Michele bevestigde zo nog eens zijn status als de koning van het maximalisme. Bij Gucci is altijd al alles mogelijk geweest. Het is het merk dat kleren met gaten en grasvlekken tot luxe-items verheft. Schaamteloos, want zo is Gucci. Alleen in dat universum combineer je een cowboyhoed met een zalmroze maatpak, of een seksspeeltje met een glamoureuze bontjas.

Lees ook: