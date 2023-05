“Sterren betalen nu 30.000 euro voor een ticket.” Moderedacteur over de geheimen achter het beroemde Met Gala

Het is dé hoogdag van het jaar voor mode en celebs en binnen enkele uren is het weer zo ver: het Met Gala in New York. Er binnen raken is niet simpel, noch goedkoop. En wat er gebeurt, blijft geheim. Onze moderedacteur David Devriendt legt uit hoe het Met Gala tot zo’n iconisch evenement uitgroeide. “Anna Wintour heeft al mensen van de gastenlijst gebonjourd.”

De beau monde maakt zich opnieuw op voor een verkleedpartijtje om u tegen te zeggen. Binnen enkele uren gaat het prestigieuze Met Gala van start. “Voor de modewereld is er geen enkele dag die belangrijker is dan de eerste maandag van mei en je kan alleen maar hopen dat je uitgenodigd bent.”

Hoe het allemaal begon: “Een ticket kostte vroeger 50 dollar”

Toch vergeten mensen vaak dat het evenement ook een maatschappelijke kant heeft. “Het is en blijft een fundraiser, zij het met een galakantje aan. Sterren betalen tussen de 30.000 en 40.000 euro voor een ticket en de opbrengst gaat naar het Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute.”

En dat is meteen ook de reden dat het evenement in 1948 voor het eerst georganiseerd werd: om geld in te zamelen voor het Costume Institute en de opening van hun jaarlijkse expositie te vieren. Oorspronkelijk kostte een ticket slechts 50 dollar, maar de gastenlijst was altijd al exclusief. “

Pas vanaf de jaren 70 en 80 werd het Met Gala echt een ‘ding’. Vooral omdat de iconische hoofdredactrice van Vogue en voorganger van Anna Wintour, Diana Vreeland, zich achter het evenement schaarde. Er was destijds ook al een thema, maar aanvankelijk waren de outfits nog heel braaf.”

Volledig scherm Diana Vreeland en Yves Saint Laurent op het Met Gala in 1983. © Getty Images

Onder Anna Wintour werd het Met Gala steeds prestigieuzer. “Zij is verder gegaan op het élan van haar illustere voorganger. Die twee iconische figuren, de ene very madame (Vreeland, red.), de andere cosmopolite (Wintour, red.), hebben het Met een echt glamour-gehalte gegeven.”

“Wie naar het Met Gala gaat, is hot. De crème de la crème uit de mode, sport, entertainment, cultuur, muziek en kunst komt er samen. Het is een uniek ecosysteem van celebrities en creatievelingen die op het hoogste niveau samenkomen.”

“Enkel wie honderd procent relevant is, wordt uitgenodigd”

Dat maakt het Met Gala uniek: het is ontzettend exclusief, en iedereen wil er naar toe. De gastenlijst is dan ook elk jaar een van de grootste aandachtspunten. “Enkel wie honderd procent relevant is, wordt uitgenodigd. Vogue heeft daar als magazine uiteraard een grote impact op.”

En vergis je niet: het is niet omdat je een keer binnen geraakte, dat je plaats op het Met voortaan gegarandeerd is. “Wintour heeft in het verleden al mensen van de gastenlijst gebonjourd. Het ene moment ben je nog uitgenodigd, het volgende kan je invite worden ingetrokken. Het Met Gala is een barometer voor hoe gegeerd en gewild je bent.”

Volledig scherm Calvin Klein en Anna Wintour op het Met Bal in 1993. © Ron Galella Collection via Getty

“De reclame als je op het Met Gala gedragen wordt, is onbetaalbaar”

Ontwerpers linken zich natuurlijk maar al te graag aan een evenement waar enkel de coolste mensen ter wereld worden uitgenodigd. Maar wat maakt het nu, afgezien van de prestigieuze gastenlijst, zo’n hoogdag voor mode? “De thema’s worden elk jaar zo gekozen dat je er helemaal wild in kan gaan. Dat is voor modehuizen heel tof: ze kunnen echt hun ding doen. Anders dan andere rode lopers is het Met Gala enorm theatraal en fun.

“Veel ontwerpers kiezen modellen en celebrity’s uit als muzes. Zij geven hen een peperduur ontwerp, en betalen vaak ook hun entreekaartje. Een investering die eigenlijk geen prijs kent, en zich volledig terugverdient wat marketing betreft. De reclame als je op het Met Gala gedragen wordt, is onbetaalbaar. Daarnaast is het een showcase van expertise voor designers, net zoals een haute couture show.”

Quote Wat gebeurt er op het Met Gala? Dat weten wij éigenlijk niet. Moderedacteur David Devriendt

“Een haute couture show is bijvoorbeeld ook heel exclusief, maar daar komen ook journalisten naartoe, dat wordt gestreamd, iedereen kan dat zien op zijn computer. Wat gebeurt er op het Met Gala? Dat weten wij eigenlijk niet. Het wordt niet uitgezonden op televisie zoals andere gala’s, en afgezien van de rodeloperbeelden krijgen we er niks van te zien.

Verschillende celebs zeiden al dat ze het eigenlijk een beetje saai vinden. Er zijn dan ook veel (ongeschreven) regels, zoals niet roken en geen selfies maken - een regel die Kylie Jenner in 2017 schaamteloos brak. Volgens veel mensen is het meer een ‘praatbarak’ dan een feestje.”

Volledig scherm Kylie Jenner, Kris Jenner, Khloë Kardashian and Kim Kardashian op het Met Gala vorig jaar. © Getty Images for The Met Museum/

Het thema dit jaar? Een ode aan een wereldberoemde ontwerper

Ook de thema’s kenmerken het iconische evenement. “Thema’s waren al camp, punk, heavenly bodies, ... Dit jaar is het thema ‘Karl Lagerfeld: A Line of Beauty’. Het is een ode aan de overleden Duitse ontwerper die creatief directeur was bij Chanel, Fendi en Chloé. Daarnaast had hij ook zijn eigen merk dat zijn naam droeg.

“Maar je mag het thema nooit té letterlijk nemen, want dat is een grote faux pas. Het Met Gala is eigenlijk een eerbetoon aan de mode en de rijke geschiedenis erachter. Je merkt dan ook dat de genodigde celebs echt met hun outfits, die heel bepalend zijn voor hun imago, bezig zijn. En het gaat natuurlijk niet alleen maar om de outfits, hapjes en drankjes: je kan de jaarlijkse expo van het Costume Institute ook in preview zien.”

Volledig scherm Karl Lagerfeld en Anna Wintour op een Met Gala afterparty in 2008. © Getty Images

“Natuurlijk is er elk jaar kritiek vanwege al het geld dat naar het event en de outfits gaat. Toch zie ik het als de hoogste vorm van escapisme. Elk jaar zijn we weer benieuwd naar wie zal komen opdagen en in welke outfit. Er worden ook altijd heel veel memes gemaakt van het Met, wat de relevantie extra onderstreept. Zelfs mijn vrienden die helemaal niet met mode bezig zijn, volgen het. Het is een soort carnaval, op een heel hoog niveau.”

Wat zijn de meest iconische Met looks?

Als we David vragen naar de meest iconische looks, moet hij niet lang twijfelen. “Jared Leto die zijn eigen hoofd vasthield in 2019, en Katy Perry die datzelfde jaar haar hoofd tot luster omvormde. Ook Kim Kardashian in haar ‘wet look’ en druppeljurk zal me bijblijven. Lil Nas in zijn robotpak. En Rihanna met een mijter!”

“Rihanna groeide trouwens echt uit tot hét Met Gala-icoon de laatste jaren. En niet te vergeten Cher, die al in 1974 met een naked dress naar het Met ging. Een ding is zeker: de outfits worden elk jaar indrukwekkender, nog meer over the top.”

SWIPE. Bekijk hier de meest iconische Met looks uit het archief

