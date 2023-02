Stephanie Planckaert (34) over leven in België én Frankrijk: “Ik zou niet weten waar ‘ongelukkig zijn’ op lijkt”

Programma­ma­ker Eric Goens (53) is stiekem een ‘loner’. “Op premières of feestjes voel ik me vreselijk ongemakke­lijk”

Als programmamaker Eric Goens (53) niet in verre oorden vertoeft als Lapland, Kinshasa of New York voor het werk, brengt hij z’n weekends liefst door zonder plannen en alleen. Of dat nu in de keuken is of in zijn paardenstal. Alleen voor zijn lief en zijn kroost wijkt alles. Want Eric werkt hard — en dat eist zijn tol. “Mijn zoontje laat een traan telkens ik weer weg moet. Dan krijg ik de krop in de keel.”

15 januari