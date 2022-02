Stéphanie laat haar chakra’s healen. “In je sacraal chakra voel ik iets dat je niet aanvaardt. Ben je misschien zwanger?”

“Als je dokter telkens weer zegt dat ‘stress’ je vage klachten veroorzaakt, snap ik dat je op zoek gaat naar iets anders.” Chakra’s: volgens oosterse filosofieën hebben we ze allemaal en hebben ze een impact op onze fysieke gezondheid. Vaak last van keelpijn? Misschien schort er iets aan je keelchakra. Tegenwoordig kan je die energiepunten in je lichaam bij een energetisch therapeut laten ‘healen’. Redactrice Stéphanie ging met een open geest langs bij Anja van Heal to Grow en ontdekte welk chakra weleens de schuldige zou kunnen zijn voor al die blaasontstekingen die ze heeft.

De wereld der alternatieve therapieën groeit jaar na jaar, ook in ons land. Zulke behandelingen worden niet medisch erkend, en zijn een polariserend gespreksonderwerp. Toch krijgen zogenaamde healers steeds meer klanten over de vloer. De redactie van nina.be testte met een kritische blik 5 behandelingen uit om te achterhalen waarom zoveel mensen hier hun toevlucht in zoeken. In deze reeks lees je hun eerlijke en persoonlijke ervaringen.

Redactrice Stéphanie: “In je sacraal chakra voelde ik nog een andere emotie. Ben je je vader misschien verloren?”, vraagt Anja me. Slik. Niemand had me gewaarschuwd dat een chakrahealing als tien therapiesessies in één ging voelen. Anja heeft net drie kwartier met haar handen de energie van mijn chakra’s ‘afgetast’. Ik ben een complete vreemde voor haar, en bovendien een heel rationele mens zonder ervaring met ‘spiritualiteit’. Maar tijdens ons nagesprek zegt ze drie dingen over me die ze ‘gevoeld’ heeft, die extreem raak zijn. En in mijn sacraal chakra zit véél negatieve energie, zegt ze. “Maar daar heb ik al een groot deel van kunnen wegnemen.”

De zeven chakra’s die je levensenergie bepalen

Anja opende haar praktijk ‘Heal to grow’ vijf jaar geleden. Ze is een energetisch therapeut en is gespecialiseerd in chakrahealing en reiki, een vorm van energiehealing waarbij met de handen de energie van de ontvanger gevoed, geleid en gedeblokkeerd wordt. ‘Energie’ hebben we volgens die filosofie allemaal – denk aan hoe je zegt dat iemand een ‘positieve energie’ uitstraalt. Volgens reiki zijn de chakra’s dan de knooppunten in ons lichaam waar die energie doorstroomt.

“Er zijn zeven hoofdchakra’s” zegt Anja. “En elk chakra is verbonden met een aspect van jezelf. Je stuitchakra staat voor hoe veilig je je voelt in je omgeving, je sacraal chakra, in je onderbuik, is hoe goed je je bij jezelf voelt. Je navelchackra staat voor hoe goed je jezelf kan zijn, en in je hartchakra zit alles wat je emotioneel raakt. Je keelchakra staat voor communicatie en creativiteit, je derde oogchakra, ter hoogte van je voorhoofd, is je intuïtie. En je kruinchakra is je verbinding met het universum, de ontwikkeling van je spiritualiteit.”

Die zeven chakra's moet je zien als tandwielen in een radarnetwerk van energie dat over je hele lichaam loopt, zegt Anja. “En ze voeden elkaar. Als eentje dus trager, sneller of niet draait, is je energetische systeem verstoord. Waardoor ook je immuunsysteem kan beginnen te sputteren. Het zijn trauma’s, groot en klein, oud en recent, die je opslaat in je energie en die je chakra’s verstoren. Als iemand me bijvoorbeeld zegt: ik heb veel last van keelontstekingen, dan weet ik dat zijn keelchakra geblokkeerd zit. Wellicht omdat hij door slechte ervaringen niet meer over zijn emoties kan praten of zijn eigen waarheid vaak niet kan uiten.”

Een chakrahealing maakte zeven jaar geleden voor Anja een gigantisch verschil. Ze worstelde toen al vijftien jaar met een chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie (chronische spierpijn, red.). Ze bracht de helft van die tijd in een rolstoel door, omdat ze zo moe was en zo veel pijn had. Na jaren klassieke geneeskunde, zonder succes, verkende ze het alternatieve circuit. Ze leerde zichzelf reiki aan en beleefde in maart 2015 een straffe aura- en chakrahealing. Daarna raakte ze volledig van haar pijn en vermoeidheid af.

“In je sacraal chakra zit weggemoffeld verdriet”

De enige manier waarop ík ooit met chakra’s in aanraking kwam, is die ene aflevering van ‘Avatar: The Last Airbender’ waarin avatar Aang zijn chakra’s moet leren openen. Zag er heftig uit in dat tekenfilmpje. En toch voel ik me, wanneer ik me op Anja's tafel klaarleg, compleet rustig.

Volledig scherm Links: Anja. Rechts: haar praktijk. © rv

Ik sluit m’n ogen, maar omdat Anja me verteld had hoe ze werkt, weet ik wat ze doet. Ze houdt haar handen op en boven mijn lichaam: eerst bij mijn kruinchakra, om daarna naar beneden toe te werken. Nu en dan maakt ze grote bewegingen, om energie weg te nemen of toe te voegen. Mijn armen en bovenlichaam gaan wat kouder aanvoelen en mijn voeten tintelen, maar verder voel ik niks. Drie kwartier is Anja bezig. Daarna volgt het nagesprek, waarin ze me vertelt wat ze voelde. En is dat even confronterend.

“Bij je hartchakra voelde ik dat jij je als een vuurtoren opstelt voor mensen die met iets zitten. Je trekt ze aan en luistert naar hen”, zegt ze. Correct. “Je eigen emoties onderdruk je dan weer naar je sacraal chakra. Daar zit bij jou veel weggemoffeld verdriet uit je jeugdjaren. Toen wilde je je sterk houden om je moeder niet te belasten, of zelfs te ontlasten van haar verdriet.”

Bam, een schot zo diep in de roos dat de schietschijf in twee splijt. Je moet weten: dit stukje info typeert me tot in het diepste van mijn kern. Om te voelen hoe een vreemde haar vinger recht op die wonde legt: (w)auw.

Quote Onbewust geef je me alles op een plateautje. Je energeti­sche systeem weet perfect waar het schort en straalt dat uit. Energetisch therapeute Anja, Heal to Grow

“Daarbovenop voelde ik nog een andere emotie. Heb je misschien je vader verloren?”, vraagt Anja. Complex. Want nee, mijn vader leeft nog. Maar door een lange vechtscheiding voelde het tot voor kort nooit alsof ik een band met hem, laat staan een echte vader had. “We leren altijd om dingen ‘een plaats te geven’,” zegt Anja, wanneer ze merkt dat ik versteld sta van de koeien die ze uit mijn sloot haalt. “Maar zoals je ziet slaan we die dan in ons systeem op. Terwijl het gezonder is om trauma’s, emoties en negatieve energie los te laten.”

Ze vraagt me ook, heel voorzichtig, of ik ongewenst zwanger ben. O! Gelukkig niet! “Nou, ik voelde ook iets in je sacrale chakra dat je echt niet aanvaardt”, verduidelijkt ze. “Waarschijnlijk zitten al die emoties van jezelf die je wegduwt daar opgehoopt.” Ik pols spontaan naar de link met mijn blaasontstekingen: die had ik als kind en nu ook weer abnormaal frequent. “Je sacraal chakra is verbonden met je blaas”, zegt Anja. “Dus dat zou inderdaad gelinkt kunnen zijn.” Gelukkig stelt Anja me ook gerust. “Ik voelde bij je voeten dat je een heel goede verbinding hebt met de aarde. Je kan goed relativeren en blijft in tijden van stress rustig en in balans.” Correct. Oef.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Foto ter illustratie: zo ziet een chakrahealing eruit. © Getty Images/EyeEm

Naast louter voelen heeft Anja ook de negatieve energie rond mijn sacraal chakra voor een deel weggenomen, zegt ze. “Niet alles, omdat het zo zwaar was. Dat typeert energetisch werk: er wordt laag per laag gewerkt. De meeste cliënten hebben dan ook een vijftal sessies nodig. Daarnaast is het belangrijk dat ze bereid zijn om ook aan zichzelf te werken, met het advies of de ademhalings- of meditatieoefeningen die ik hen geef.” Mij geeft ze de tip om me in te beelden dat er een beschermend lichtschild om me heen zit als mensen hun problemen met me delen. Op een langer traject zou ze mijn keelchakra kunnen versterken, en mijn eigenliefde door op mijn hart- en sacraal chakra te blijven werken.

Iedereen start met een fijngevoeligheid voor energie

Ik ben best onder de indruk. Als Anja dat echt allemaal aanvoelde: hoé dan? “Onbewust heb je me alles op een plateautje gegeven”, lacht ze. “Je onderbewuste of je energetische systeem weet perfect waar het schort en straalt dat uit. Ik geloof dat iedereen geboren wordt met zo’n fijngevoeligheid voor energie. Maar met de jaren slibt ons ‘reikikanaal’ dicht. In reikilessen leer je dat weer open te zetten en bij jezelf en anderen weer energie aan te voelen. Sommigen zijn er wel sterker in dan anderen, dus ik denk dat je ook een gave moet hebben.”

Quote Als je telkens weer te horen krijgt dat ‘stress’ de oorzaak van je vage klachten is, snap ik dat je op zoek gaat naar iets anders. Energetisch therapeute Anja, Heal to grow

Anja's cliënteel is in elk geval enthousiast. Steeds meer mensen zoeken haar op, zo goed als allemaal vrouwen tussen de 25 en 55 jaar oud. Vaak komen ze bij Anja terecht omdat ze al lang met zichzelf of hun lichaam in de knoop liggen. “Ik zeg natuurlijk nooit dat ze hun dokter of therapeut niet meer moeten zien. Maar als je telkens weer te horen krijgt dat ‘stress’ de oorzaak van je vage klachten is, snap ik dat je op zoek gaat naar iets anders. Niet iedereen die hier komt, is spiritueel, trouwens. Maar ik heb nog nooit iemand gehad die zei: ‘Wat jij zegt, klopt echt niet.’”

Ik keer huiswaarts met de vraag van Anja om de komende uren aandachtig te zijn voor signalen van mijn lichaam. Die nacht voel ik alwéér een blaasontsteking opkomen. Maar de volgende dag: niks meer. Een signaal van mijn nu iets minder ‘geconstipeerd’ sacraal chakra? Wie zal het zeggen. Ik voel me de laatste tijd wel ietsje lichter. Omdat ik nu voel hoe mijn voeten stevig op de aarde staan? Omdat ik nu (on)bewust mijn emoties minder wegmoffel? Mijn vriend gelooft er in elk geval niks van. Maar ik? Ik ben niet meer zo zeker.

Praktisch • Prijs voor één sessie (twee uur) bij Anja: 75 euro. • Alle info over Anja’s praktijk in Dilbeek vind je op healtogrow.be. • Je vindt een energetisch therapeut in jouw buurt via deze ‘Vind een therapeut’-link. Therapeuten die specifiek op aura en chakra’s werken, vind je in deze lijst. Wees gerust kritisch: zoek reviews of check welke diploma’s de therapeut op zijn/haar website noemt.

