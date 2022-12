Stéphanie en Sonny over leven met hiv: “Nu ik zwanger ben, moet ik vaker op controle”

Christophe uit Blind Getrouwd leeft sinds kort met hiv: “Ik heb mij even schuldig gevoeld, maar het is wat het is”

Vandaag is het Wereldaidsdag. In ons land leven naar schatting zo’n 19.000 mensen met de ziekte. Christophe Ramont (40) uit ‘Blind Getrouwd’ vernam vlak voor de zomer dat hij hiv heeft, het virus dat de ziekte kan uitlokken. “Mijn wereld stuikte toen even in elkaar.” Inmiddels heeft Christophe het een plaats kunnen geven, en vandaag komt hij naar buiten met zijn verhaal om te waarschuwen voor de risico’s van onbeschermde seks en om lotgenoten een hart onder de riem te steken. “De eerste maanden na mijn diagnose had ik heel weinig levenslust. Ik moest door dat aanvaardingsproces.” Bekijk hierboven wat hij vanochtend vertelde in de studio’s van Qmusic.

1 december