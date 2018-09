Stella McCartney ontwerpt 'vegetarische' sneaker voor Adidas mv

05 september 2018

14u55

Bron: vogue 2 Nina Ondanks de populariteit van de 'lelijke' sneakers, blijven de klassieke Stan Smiths goed verkopen. Ze zijn simpel, van leer gemaakt en passen bij alles. De Britse ontwerpster Stella McCartney moet echter niets van dierlijke materialen weten en brengt daarom nu haar eigen 'vegetarische' versie van de Stan Smith-sneaker uit in nepleder.

"Enkele jaren geleden kreeg ik een speciaal paar vegetarische Stan Smiths van mijn man en Adidas," vertelt de ontwerpster aan Vogue. "Het werd me meteen duidelijk dat je eigenlijk het verschil niet zag tussen een echt leren paar en het paar in nepleer. Ik kon niet anders dan nadenken over hoeveel dierenlevens gered konden worden als Stan Smith en Adidas vegetarisch leer en vegetarische lijm zou gebruiken." Ze stelde de Stella McCartney x Stan Smith collectie voor aan Adidas en het resultaat daarvan ligt op 10 september in de winkels. "We werken al enkele jaren samen met Adidas. Dus ik dacht dat dit een geweldige manier zou zijn om een breed publiek aan te spreken en hen te doen begrijpen dat je geen echte lederen schoenen moet kopen om een goed product te maken."

De 'Stella Stan Smith' is bijna identiek aan alle andere klassieke paren die je in andere winkels ziet. Al zijn er enkele details anders: ze dragen McCartney's logo en de enkel heeft een donker paarse band.

Voor een paar betaal je 250 euro. De schoenen kunnen gepre-orderd worden via de website van Stella McCartney.