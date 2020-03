Stella McCartney introduceert duurzaam nepbont Ann Laenen

09 maart 2020

09u50

Bron: Glamour en TextileWorld 0 Nina Je moet het woord bont maar laten vallen of je krijgt afkeurende blikken, en terecht. Maar ook nepbont is niet vrij van controverse. Fashionista’s met een hart voor dieren dragen Stella McCartney alvast op handen, want zij brengt een primeur op de markt: duurzaam nepbont.

Het nadeel van bont is duidelijk: dieren moeten sterven om het te kunnen dragen. Maar ook al lijken diervrije alternatieven in eerste instantie het probleem op te lossen, vaak wordt het geproduceerd door mensen die in erbarmelijke omstandigheden werken. Bovendien wordt het ook nog eens gemaakt van aardolie en polyester. Een stuk dat vandaag op de vuilnisbelt terecht komt, is pas biologisch afbreekbaar over 1.000 jaar.

Als pionier van ’s werelds eerste duurzame namaakbont werkte Stella McCartney samen met KOBA, dat het duurzame bont maakte. De nieuwe stof, die voor 37% uit planten bestaat, verbruikt tot 30% minder energie en produceert tot 63% minder broeikasgassen dan conventionele kunststoffen. De KOBA Fur Free Fur bevat gerecycleerd polyester dat vermengd werd met maïs.

Stella McCartney onthulde de eerste versie van het prototype eind september 2019 tijdens de Summer 2020 show in Parijs. Dat wil zeggen dat de jas binnenkort in de winkels hangt. Over de prijs van de bontjas is voorlopig nog niets bekend, maar met 1.000 euro kom je waarschijnlijk niet toe.