Stella Maxwell en Irina Shayk ontwerpen voor The Kooples mv

21 augustus 2018

15u03

Bron: vogue nl 0 Nina Het Franse label The Kooples heeft de handen in elkaar geslagen met modellen Irina Shayk en Stella Maxwell. De twee modellen ontwierpen elk een aantal handtassen voor de nieuwe collectie van het merk.

Het is niet de eerste keer dat The Kooples probeert om Stella Maxwell te strikken voor een samenwerking. In een interview met de Britse Vogue vertelde het model met Belgische roots al dat ze naast het tonen van kleding op de catwalk ook het ontwerpen interessant vindt. De 28-jarige werd gevraagd om een partner uit te kiezen voor het project. Daarvoor koos ze Irina Shayk uit. "De campagne gaat over vriendschap, liefde en het vieren van het leven," laat zij weten in een statement. Samen treden ze in de voetsporen van model Emily Ratajkowski.

"We passen ontzettend goed bij elkaar, onze persoonlijkheden zijn heel anders waardoor de ontwerpen nooit hetzelfde konden worden," laat Maxwell dan weer weten aan de Britse Vogue. De tassen zijn vanaf september 2018 te koop in de winkels en online.