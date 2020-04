#samenerdoor Gesponsorde inhoud Stel een online cursus samen en promoot je business Aangeboden door Telenet

16 april 2020

Nu vele bedrijven tijdelijk de deuren moeten sluiten, zoekt menige ondernemer heil op het internet. Webshops zijn een goede manier om een winkel draaiende te houden, maar ook voor andere bedrijven zijn er digitale opties. Zo kan je een online cursus samenstellen en jouw wijsheid en skills met de wereld delen. Ben je niet helemaal zeker hoe je daaraan moet beginnen? Wij helpen je op weg in vijf simpele stappen!

Bedenk wat jij anderen wil aanleren

Je denkt misschien dat je geen bijzonder talent hebt of uitzonderlijke expertise bezit, maar dat is waarschijnlijk niet waar. Als ondernemer heb je van je talent je beroep gemaakt en leer je elke dag bij over je passie. Die hands-on-kennis is exact waar de meeste online cursisten naar op zoek zijn. Kies dus een onderwerp uit waar je met passie over kan praten en ga er voor de volle honderd procent voor: “Leer evenwichtig eten in 5 lessen”, “Bewerk je foto’s als een professional”, “Zo knip je de haren van je partner tijdens de lockdown”, … Je kan ook een lessenpakket samenstellen rond één van je hobby’s. “Kom tot rust in 7 yoga-sessies”, bijvoorbeeld. Of “Stillevens schilderen voor beginners”.

Kies je medium

Je hebt online platformen genoeg waarop je les kan geven, maar een goede, gemakkelijke, gratis optie is Instagram. Maak een privéprofiel aan voor jouw cursus en voeg enkel de personen toe die het lesgeld hebben betaald. Vervolgens upload je je lessen via Instagram Stories of Instragam TV, bied je lesmateriaal aan via posts, las je contactmomenten in met je studenten via Instagram Live en chat je met ze via privéberichten. Marijke Vissers, Social Media Expert bij Telenet en ondernemer, is er alvast van overtuigd dat Instagram het ideale lesplatform is.

Geef je cursus vorm

Een goede cursus duurt vijf à zeven dagen. Cursussen korter dan dat zijn niet erg effectief en pakketten die langer dan een week duren, schrikken potentiële studenten af. Heb je toch meer te vertellen dan je in zeven lessen kwijt kan, kan je natuurlijk meerdere cursussen op poten zetten. Maak voor elk van hen dan een eigen privéprofiel aan. Je lessen neem je best op als verticale video’s die je dan moeiteloos op Instagram Stories of Instagram TV plaatst. Afhankelijk van het onderwerp kan je ook gerelateerde foto’s op je profiel posten en livestreamsessies inlassen. Mocht je ook documenten met je studenten wil delen, upload je deze in een map op je persoonlijke Dropbox-profiel of Google Drive-profiel. Bij het begin van de lessen stuur je dan een link naar deze map naar je studenten via een groepschat. Post de link zeker niet in de biotekst, bovenaan je profiel. Zelfs als je profiel privé is, kan iedereen dit blokje tekst lezen.

Start de ticketverkoop

De makkelijkste manier om dit te doen is via de platformen als Eventbrite of Plug & Pay. Die eerste rekent een commissie van 49 eurocent en drie procent per betaling aan en laat betalingen via kredietkaart of iDEAL toe. Bij Plug & Pay daarentegen betaal je een maandelijks bedrag van 49 euro, ongeacht hoeveel betalingen je ontvangt. Het voordeel van deze service is dat je hier ook met gewone bankkaarten terecht kan. Eens je een betalingsplatform opstart, promoot je best ook je cursus. Stuur een e-mail naar je klanten, post een bericht op je website en informeer je contacten via Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Zo zijn zoveel mogelijk mensen op de hoogte van je plannen

Luid de schoolbel en laat de les beginnen

Stuur een e-mail naar iedereen die reeds betaalde met een verwelkoming en de naam van je Instagram-account. Zo kunnen ze allemaal een volgverzoek indienen dat jij dan enkel maar hoeft te accepteren. Op de eerste dag zet je ook meteen je eerste les online. Upload vanaf dan elke dag een nieuwe module (dit doe je best in de ochtend. Zo kan iedereen kiezen wanneer hij of zij ze bekijkt). Bewaar deze allemaal als hoogtepunt, zodat ze ook na 24 uur nog beschikbaar zijn. Eens al het lesmateriaal is gepost, laat je dit alles nog zeker een maand online staan zodat zelfs de traagste studenten nog kunnen bijbenen. Daarna verwijder je al je volgers en ben je klaar om een nieuwe groep studenten te ontvangen.

Voor meer digitale tips en ideeën om de lockdown op een creatieve manier door te komen, surf naar www.telenetsamenerdoor.be