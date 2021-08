Steeds meer vrouwen hebben pilvrees. Is dat gegrond? “Een anticonceptiepil maakt van een vrouw een andere versie van ­haarzelf”

Amerika keurt het hormoonlo­ze Natural Cycles goed als anticoncep­tie­mid­del. Hoe werkt het en is het veilig?

16 juli De applicatie Natural Cycles toont je wanneer je onbeschermd seks kan hebben door je cyclus in kaart te brengen. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft de app officieel goedgekeurd als anticonceptiemiddel. Afgelopen jaar werd hij ook al gecertificeerd in Europa, maar het is de eerste keer ooit dat een app zichzelf als medisch hulpmiddel mag adverteren in de Verenigde Staten. Hoe werkt die anticonceptiemethode precies, en is hij wel betrouwbaar? Professor Hendrik Cammu: “Hangt af van hoe gedisciplineerd je bent.”