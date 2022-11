Steeds meer vrouwen doen aan ‘social freezing’. Hoe werkt het en wat kost dat? “Het is geen garantie”

Dat Jennifer Aniston (53) kinderloos zou blijven? Dat was geen bewuste keuze, onthult de actrice in een interview. Voor het eerst praat ze over haar vruchtbaarheidsproblemen en, als ze er nu op terugkijkt, had ze doodgraag advies gekregen over het invriezen van haar eitjes. Nu doen steeds meer vrouwen aan ‘social freezing’. Hoe werkt het, wat is het kostenplaatje en welke risico’s zijn eraan verbonden? Prof. Diane De Neubourg beantwoordt alle praktische vragen. “Er bestaat een ideale leeftijd om het te laten doen.”