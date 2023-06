Steeds meer Vlamingen gaan opgekleed naar het werk. “Het is een manier van zelfliefde”

Een strak maatpak of toch zeker een blazer was lang dé werkoutfit bij uitstek. Vandaag niet meer: steeds meer mensen plukken voor hun kantoorjob opvallende kledingstukken uit de kast. Van felle kleuren, cowboyboots of minirokjes tot alles oversized. Hoe komt dat? Enkele Vlamingen tonen trots hun ‘workwear’. “In grote hakken en knalroze lippenstift sta ik mijn mannetje.”

Opteer jij steeds vaker voor een blazer, een mooie blouse en chunky sneakers naar het werk? Jij niet alleen. Je opkleden naar kantoor is iets dat steeds meer Vlamingen doen. En dan hebben we het niet over een maat- of broekpak dragen, een modetrend die vooral op sociale media leeft.

Zo is de hashtag #workwear al meer dan 3 miljoen keer gebruikt op Instagram en maar liefst 849 miljoen keer op het platform TikTok. Waarbij mensen foto’s en video’s van hun hippe werkoutfit delen. Is je modieus kleden om naar het werk te gaan het nieuwe normaal? En hoe komt dat? Onze moderedacteur David Devriendt licht toe.

“Het is een opkikker en een manier van zelfexpressie”

“Vroeger was je opkleden voor het werk vooral iets voor mensen in de financiële wereld, zoals bankiers”, vertelt onze moderedacteur David Devriendt. “Voor de coronapandemie kende de tendens ook wel in andere sectoren een opmars. Denk dan aan een deftige blouse, hemd, hakken en vooral een blazer.”

“Tijdens corona konden we lang niet naar het werk en bleef dat nieuwe fuchsia maatpak dus in de kast hangen. Nu we wel weer onder de mensen mogen komen, willen we meer moeite steken in onze werkoutfit. In tijden van crisis en een slabakkende economie doen mensen dat wel vaker én hebben we dat zelfs nodig.”

“Je werktenue geeft namelijk een bepaalde indruk: het toont dat je drive hebt. Het kan bijvoorbeeld ook een manier zijn om meer autoriteit en controle uit te stralen, en om gehoord te willen worden, zoals politici in hun strakke maatpakken.”

“Je merkt het vooral bij de jeugd en het is ook iets typisch voor starters of stagiairs. Die moeten zich nog bewijzen en willen graag serieus genomen worden. En daar hoort dus een karaktervolle, professionele look bij”, aldus de moderedacteur.

En we plukken daarvoor geen saai, strak kostuum of doorsnee hakken meer uit de kast, zegt Devriendt. “Zo is momenteel de oversized blazer een enorme hit. Maar ook chunky sneakers, loafers en geklede broeken zie je nu heel veel. Het mag vandaag allemaal wat wijder, losser, meer fun en toch nog casual zijn.”

“We zien mensen op straat ook meer kleur dragen, en dat mag nu ook op de werkvloer. Vergeet neutrale outfits zoals die van Angela Merkel, een kantoorlook mag nu gerust meer van je persoonlijkheid uitstralen”, zegt Devriendt. “Je werktenue is tenslotte geen uniform. Wel een manier van zelfexpressie. Het werkt ook als een opkikker en we voelen er ons beter in ons vel door.”

Deze Vlamingen komen altijd opgekleed naar het werk

Voor de 29-jarige fiscale juriste Laurence Puimège zijn felgekleurde mantelpakjes op de werkvloer een gewoonte die ze automatisch doorzet vanuit het dagelijks leven. Zelfs tijdens de pandemie. “Ik ga buiten het werk ook altijd extravagant en modebewust gekleed.”

“Daarnaast is het iets waardoor ik me beter en zelfzekerder in mijn vel voel, een manier van zelfliefde. Ik vind het ook belangrijk om een mooi en verzorgd voorkomen en een bepaalde présence te hebben.” En volgens haar mogen meer mensen zich zo kleden.

Tv-producer Maité Reybrouck (29) werkt in een hoofdzakelijke mannenwereld. Dus zij moet er haar mannetje kunnen staan, en haar erg opkleden helpt, vertelt ze. “Ik heb vaak knalrode of -roze lippenstift aan, hoge hakken en veel glitter. Want als je in deze wereld niet opvalt, dan luisteren ze niet. Er wordt ook dikwijls neergekeken op vrouwelijke producers. Met mijn opvallende outfits maak ik toch een soort statement en probeer ik op die manier daar tegen te vechten.”

“Ik heb een druk leven en ben vaak aan het werk. Mijn dagelijks kledij is dus ook mijn werkkledij. Voor mij is het alle dagen feest en alle dagen glitter. Hakken en felle lippenstift zijn mijn tweede natuur, ik kan er niet zonder.”

Ook de 47-jarige directrice marketing, leden, sales en IT bij UNIZO Nathalie Quintens werkt grotendeels met enkel mannen. “Ik zal nooit zonder hakken gaan werken. Dat is misschien niet belangrijk voor anderen, maar wel voor mij”, zegt ze.

Hamdeh Hussein (24) is momenteel bezig met solliciteren voor een job als tandartsassistent. Zij vindt het ook dan belangrijk om uit te pakken en op te vallen met je outfit. “Ik voel me er heel goed bij als ik er niet zo alledaags uitzie en anders dan de rest. Bovendien zijn felgekleurde kostuums met wijde broek en oversized blazer heel comfortabel én in de mode. Ik heb er eentje in elke kleur en je kan ze zowel mannelijk als vrouwelijk stylen.”

SWIPE. Nog Vlamingen in hun trendy werktenue

