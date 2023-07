Steeds meer ‘soft ambition’ op de werkvloer. 3 Vlamingen: “Ik vind het simpele leven echt prima”

Ook op mannen neemt de druk toe om schaamhaar te scheren. Maar is dat wel zo logisch?

Vrouwen met okselhaar regeren op de Gentse Feesten. Maar down under moeten ze gladgeschoren zijn. En ja, mannen liefst ook, steeds meer. Waarom zijn we zo contra lichaamshaar? Maakt een gladgeschoren lijf je aantrekkelijker voor het andere geslacht? Of ga je dan net tegen de natuur in? “Een bos schaamhaar heeft nochtans een belangrijke functie in het liefdesspel”, dixit de socioloog.