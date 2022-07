Steeds meer slaapbeha’s op de markt. Maar is dat wel gezond? “Er bestaat zelfs een ‘anti-aging’ slaapbeha”

Stel je nu geen sexy kanten lingerie voor bij het woord ‘slaapbeha’. Wie het woord ingeeft op Google ziet ze in eenvoudige kleuren: bralettes (een niet voorgevormde beha, zonder beugels, red.) met namen als “24 hours” of “All Round” of “Comfort Bra”. Ze zijn gemaakt van zacht katoen, ze hebben naad noch sluiting, en ze scoren qua glamour gehalte even hoog als de gemiddelde sportbeha. De slaapbeha-modellen zijn er ook speciaal voor vrouwen die borstvoeding geven.

De Nederlandse ex-stewardess Rachel De Boer ontwierp tien jaar geleden zelfs een ‘anti-aging’ slaapbeha. Ze beweert dat het dragen van haar model slaapbeha de verticale rimpels in ons decolleté geen kans geven. Kortom: de slaapbeha is een dingetje, ook voor vrouwen die het simpelweg moeilijk vinden te slapen zonder ondersteuning van de boezem. Zeker zij met grote cup hebben hier last van. Bij het nachtelijk draaien en keren in bed, bewegen de borsten vrolijk mee. Met een slaapbeha wordt dat vermeden.

Van klein tot groot

Lingerieontwerpster Hanne Vandersteen herkent de trend. Meer nog: zij ontwerpt tout court enkel comfortabele lingerie. “Ik maak modellen voor vrouwen die de gewone beugelbeha niet willen dragen. De bralette is er zeker niet alleen voor kleine boezems, ook voor grotere maten zijn ze geschikt en bieden ze voldoende ondersteuning. Ik raad mijn klanten niet per se aan om hun beha ook ‘s nachts te dragen, maar vaak hoor ik toch dit: ‘Deze beha zit zo goed, ik slaap er zelfs in’. (lachje) Het belangrijkste is volgens mij dat je zeker niet gaat slapen in een beha die je borsten op één of andere manier afknelt.”

Lymfebanen

Een pijnpunt waar ook Leen Steyaert meteen op wijst. De borstweefseltherapeute en auteur van het boek ‘Over Borsten’ is daarom geen voorstander van de slaapbeha. “Mijn advies is net om de beha zoveel mogelijk uit te laten. Overdag, maar zeker ook ‘s nachts. Dat is nodig, willen we dat onze borsten een goede doorbloeding hebben. Borsten moéten zoveel mogelijk wiebelen en schommelen.

Een beha - zeker met beugel - kan één en ander afknellen. Vaak duwt een beha op de belangrijke lymfebanen, rond je borsten. De minste druk op je huid kan die lymfestroom al vertragen. Maar net dat lymfesysteem is verantwoordelijk voor het transport van alle gevaarlijke en toxische stoffen die we opslaan in het vetweefsel van onze borsten. De lymfebanen sturen het gif ons lichaam uit en zijn dus zeer belangrijk.”

Volledig scherm Leen Steyaert, Borstweefseltherapeute © Kristof Ghyselinck

Behaloos is de boodschap, aldus Steyaert. “Enkel voor pas bevallen mama’s die borstvoeding geven is een slaapbeha een aanrader. De borsten zijn gespannen, soms pijnlijk en ze kunnen lekken. Maar anders? Zonder beha je bed in. Mocht je toch hinder ondervinden tijdens het slapen, draag dan een aanpassend topje. Dat knelt niks af en houdt toch alles mooi bij elkaar.

Hangborsten

Maar kan onze pronte blote boezem al die verschillende slaaphoudingen wel aan - waarbij ze de ene keer verdrukt worden als we op onze buik liggen, dan weer in de knoop geraken met een arm, of elk eigenwijs een eigen kant kiezen als we op onze rug liggen? “Onze borsten kunnen meer aan dan je denkt”, lacht lingerieontwerpster Hanne Vandersteen nog. “Of je hangborsten krijgt of niet is trouwens hormonaal en genetisch bepaald. Een beugelbeha zal dat niet tegenhouden, die dient enkel voor het ‘uitzicht’.”

Quote Het bindweef­sel en onze borstspie­ren worden net sterker door géén beha te dragen. Leen Steyaert

Leen Steyaert bevestigt dit. “Toen ik mijn eerste behaatje ging kopen, zei de winkeldame dat het ‘zeker één met beugel moest zijn’, want dat ik zo later stevige borsten zou hebben. Niks is minder waar. Het bindweefsel en onze borstspieren worden net sterker door géén beha te dragen. Omdat ze dan moeten ‘werken’. Vergeet ook niet elke dag je borsten goed te masseren. Schud er eens flink mee, als je geen man hebt die dat voor jou doet.” (lacht)

“Ik weet als borstweefseltherapeute dat veel vrouwen het moeilijk vinden om aan hun eigen borsten te komen. Ze laten een kind eraan zuigen, ze laten hun man ermee spelen, maar zelf durven ze er amper aan te komen. Heel vaak ervaren vrouwen die hun beha uitlaten ook pijn. Of ze voelen verhardingen. Dat zou niet mogen. Het is een teken dat er iets scheelt aan de bloeddoorstroming. Een borstweefselbehandeling doet dan wonderen.”

Zatte nonkel

In de discretie van onze slaapkamer zonder beha rondhuppelen lijkt haalbaar. Maar overdag zo ‘losjes’ op je werk of onder de mensen komen is nog iets anders. Steyaert: “Erg genoeg is de maatschappij daar niet klaar voor. Je zal sowieso commentaar krijgen, hé. Onze borsten steken vooruit, ze zijn ons eerste contactpunt met de buitenwereld, tenzij je een heel lange neus hebt. (lachje)”

“Ze zijn emotioneel geladen lichaamsonderdelen. Heel vaak beginnen vrouwen te huilen, als ik hun borsten nog maar aanraak tijdens een eerste behandeling. Bovendien heeft onze boezem een seksuele connotatie, of we dat nu willen of niet. Elke vrouw zal het hebben meegemaakt, dat iemand ongevraagd haar borsten vastpakt. Of dat een zatte nonkel een opmerking maakt als ‘Amai, je tepeltjes steken door je t-shirt’. Dat zorgt ervoor dat we te verlegen zijn geworden, om onze beha uit te laten. Wat bijzonder jammer is.”

