Steeds meer millennials zetten wekker om smartphone te checken: 'Schrikbarend en zorgelijk' Maarten van Ast Margo Verhasselt

27 maart 2018

14u00

Bron: AD.nl 0 Nina Van de jongvolwassenen (18-34 jaar) heeft één op vijf ernstige mentale klachten die zelfs kunnen leiden tot een burn-out. En daar lijkt hun smartphone voor iets tussen te zitten. Vijf procent van de jongvolwassenen zet zelfs een wekker om hun smartphone te checken.

Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau GfK en verzekeraar Interpolis over burn-outs onder millennials. Bijna 20 procent van de 1.130 Nederlandse jongeren zegt dat de mentale klachten hun dagelijks leven ernstig verstoren.



Jongeren zonder werk of studie hebben het vaakst last van mentale klachten, maar ook hun smartphonegebruik is een belangrijke factor. Uit een testpanel bestaande uit 200 millennials blijkt dat 80 procent de telefoon naar bed meeneemt, waardoor ze later gaan slapen dan gepland. Vijf procent zet zelfs de wekker om ‘s nachts op hun smartphone te kijken. "Om maar niks te hoeven missen van wat er binnenkomt op hun telefoon. Dat is echt schrikbarend en een zorgelijke uitkomst." Aldus Ellen Seelen, Programmamanager bij Interpolis. "Jongeren worden op sociale media als Facebook en Instagram constant geconfronteerd met het perfecte plaatje, en willen dat ook. Dat levert veel stress op. Lukt het niet ook zo te zijn, dan voelt dat als falen."



De ‘smartphone-stress’ uit zich ook bij de berichtenapp WhatsApp. Zo denkt 17 procent van de ondervraagden iets verkeerd te hebben gedaan wanneer er niet direct gereageerd wordt op berichten.

Afkicken

De verzekeraar is een ‘afkickprogramma’ voor de smartphone gestart. Via opdrachten als de telefoon tijdelijk in vliegtuigmodus zetten, de batterij voor maximaal 50 procent opladen en het uitzetten van notificaties, is geprobeerd de stress te verminderen. Het resultaat is tweeledig. Het positieve zelfbeeld van de groep nam toe, en de fear of missing out nam af. "Ze voelen zich relaxter en sliepen beter", zegt Seelen. Aan de andere kant zat het smartphonegebruik na het experiment al snel weer op het oude niveau en ging ook het afkicken gepaard met flinke stress.



De verzekeraar stelt het experiment open voor het grote publiek, om meer te weten te komen over smartphonestress. Seelen verwacht dat de eerste resultaten over twee tot drie maanden bekend zullen zijn.